Πρωτοφανείς είναι οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από άγριο καυγά έξω από κλαμπ στη Σερβία, με πρωταγωνιστές πρωτοκλασάτους παίκτες της ομάδας μπάσκετ της Παρτιζάν.

Σύμφωνα με τα γειτονικά ΜΜΕ, οι Στέρλινγκ Μπράουν, Φρανκ Ντιλικινά Ισαάκ Μπονγκά και Κάρλιν Τζόουνς, ενεπλάκησαν στο σοβαρά επεισόδιο που εκτυλίχθηκε στους δρόμους του Βελιγραδίου.

hocking scenes are coming from Serbia, with Carlik Jones, Sterling Brown, Frank Ntilikina, and Isaac Bonga involved in a violent incident in Belgrade 👀



As shown in the video, Carlik Jones smashed a bottle over a patron's head.