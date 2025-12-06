Η Σίντνεϊ Σουίνι βρίσκεται εδώ και μήνες στο επίκεντρο μιας έντονης και συνεχούς δημοσιογραφικής παρακολούθησης, με κάθε δημόσια εμφάνιση, δήλωση ή στυλιστική επιλογή της να περνά από εξαντλητικό έλεγχο. Η κατάσταση αυτή κλιμακώθηκε μετά τη μετάδοση, το καλοκαίρι στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαφήμισης της American Eagle στην οποία πρωταγωνιστούσε και δέχθηκε σφοδρές επικρίσεις για υπονοούμενα τα οποία συνδέθηκαν με την ευγονική. Από εκείνη τη στιγμή, η δημόσια συζήτηση γύρω από την ηθοποιό εστιάζει ολοένα και περισσότερο στην πιθανή πολιτική της τοποθέτηση.

Νέο κύμα αντιδράσεων προκλήθηκε μετά τη συμμετοχή της στο «Tonight Show with Jimmy Fallon». Η εμφάνισή της –με εφαρμοστό μπορντό φόρεμα μέχρι τον αστράγαλο και αυστηρό ξανθό καρέ-, έγινε αντικείμενο εκτεταμένης ανάλυσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου συγκρίθηκε με πρόσωπα που ταυτίζονται με το συντηρητικό στρατόπεδο και το αφήγημα MAGA, όπως η Καρολάιν Λέβιτ, η Ιβάνκα Τραμπ και η Μέγκιν Κέλι. Ορισμένοι, μάλιστα, υποστήριξαν ότι η εικόνα αυτή ήταν αποτέλεσμα συνειδητής στρατηγικής από την ομάδα της.

Η έντονη ενασχόληση με τη Σουίνι συνδέεται και με την ταχύτατη επαγγελματική της άνοδο. Από τον ρόλο της στο «Euphoria» το 2019 έως τις διακρίσεις της στο «The White Lotus», την ταινία «Reality», τη ρομαντική επιτυχία «Anyone But You» και τον απαιτητικό ρόλο της Κρίστι Μάρτιν στο «Christy» (2025), η ηθοποιός έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο ανερχόμενα ονόματα του Χόλιγουντ, προκαλώντας παράλληλα έντονες αντιδράσεις.

Ήδη από το 2022, φωτογραφίες από οικογενειακή εκδήλωση με καλεσμένους που φορούσαν καπέλα εμπνευσμένα από το MAGA είχαν δημιουργήσει ερωτήματα για τις πολιτικές της απόψεις, τα οποία είχε διαψεύσει ως αβάσιμα. Το 2024, δημοσιεύματα την εμφάνισαν εγγεγραμμένη Ρεπουμπλικανή στη Φλόριντα, ενώ η καμπάνια της American Eagle ενέτεινε περαιτέρω την πίεση.

Η αρχική σιωπή της γύρω από τη διαφήμιση άφησε περιθώριο για ερμηνείες. Όταν τελικά μίλησε στο GQ τον Νοέμβριο, δεν απολογήθηκε, δηλώνοντας απλώς ότι αγαπά τα τζιν και ότι δεν σκοπεύει να υποδεικνύει στους άλλους τι να σκέφτονται. «Όταν έχω κάτι να πω, θα το ακούσετε», είχε δηλώσει.

Με πληροφορίες από CNNstyle