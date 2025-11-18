«Σιωπή γουρουνίτσα» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια δημοσιογράφο στο Air Force One η οποία τον ρώτησε για τους φακέλους της υπόθεσης Έπσταϊν.

Σε βίντεο από συνάντηση με δημοσιογράφους, ο Τραμπ φαίνεται να λέει «σιωπή, σιωπή γουρουνίτσα» (quiet, quiet piggy) κουνώντας το δάχτυλο σε μια δημοσιογράφο εκτός κάμερας όταν αυτή τον ρωτά για τους φακέλους της υπόθεσης Έπσταϊν. Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Τζένιφερ Τζέικομπς του CBS News, αυτό που τον είχε ρωτήσει η άλλη δημοσιογράφος (η οποία, όπως έγραψε, εργάζεται για το Bloomberg) ήταν γιατί, αν δεν υπάρχει κάτι ενοχοποιητικό στους φακέλους, ο ίδιος κάνει σαν να υπάρχει.

Highlights from NEWSY gaggle on AF1 on our flight to Florida on Friday night:

Trump told us on EPSTEIN:

-"I know nothing about that," he said when asked what Epstein meant when he said Trump knew about the girls. "Jeffrey Epstein and I had a very bad relationship for many years."… pic.twitter.com/zRpNTrgkLy — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) November 15, 2025