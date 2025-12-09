Η Ουκρανία θα μπορούσε να πραγματοποιήσει εκλογές εν μέσω του πολέμου με τη Ρωσία, αν οι ΗΠΑ και Ευρωπαίοι εταίροι συμβάλουν με εγγυήσεις ασφαλείας, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι- ο οποίος τόνισε επίσης πως η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της σύντομα θα παρουσιάσουν στις ΗΠΑ νέα έγγραφα σχετικά με το δικό τους ειρηνευτικό σχέδιο.

Οι εξελίξεις λαμβάνουν χώρα μετά από ημέρες σκληρού διπλωματικού «πόκερ» και ενώ το Κίεβο δέχεται μεγάλη πίεση από τον Λευκό Οίκο, που επιδιώκει να κλείσει μια «γρήγορη» ειρήνη. Ωστόσο η ουκρανική κυβέρνηση αντιστέκεται στο σχέδιο που είχαν παρουσιάσει οι ΗΠΑ τον προηγούμενο μήνα, το οποίο θεωρείται ευνοϊκό για τη Ρωσία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Politico πως είναι καιρός η Ουκρανία να κάνει εκλογές. Η θέση του Ουκρανού προέδρου είναι πως μια τέτοια κίνηση εξαρτάται από τον βαθμό ασφαλείας που υπάρχει, καθώς η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις της, καθώς και στη δυνατότητα των στρατιωτών να ψηφίσουν και θέματα νομοθετικού χαρακτήρα. «Ζητώ τώρα, και το λέω ανοιχτά, να με βοηθήσουν οι ΗΠΑ. Μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει η απαιτούμενη ασφάλεια για εκλογές. Αν γίνει αυτό, η Ουκρανία θα είναι έτοιμη για εκλογές μέσα στις επόμενες 60 με 90 ημέρες» είπε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι δεν το έχει συζητήσει αυτό με την Ουάσινγκτον, μα ο ίδιος έχει τη βούληση και είναι έτοιμος για κάτι τέτοιο.

Η δήλωση Ζελένσκι αποτελεί αλλαγή θέσης για το Κίεβο, καθώς εδώ και καιρό Ουκρανοί αξιωματούχοι έλεγαν πως εκλογές μπορούν να γίνουν μόνο αφού τελειώσει ο πόλεμος- αν και ο Ζελένσκι έχει πει ότι θα εξέταζε ένα τέτοιο ενδεχόμενο εάν επιτυγχανόταν κατάπαυση πυρός. Ο Ουκρανός πρόεδρος επίσης έχει καλέσει τους βουλευτές να συντάξουν προτάσεις που θα επέτρεπαν αλλαγές στον εκλογικό νόμο κατά τη διάρκεια στρατιωτικού νόμου. Σημειώνεται πως κανονικά η Ουκρανία θα έκανε προεδρικές εκλογές τον Μάρτιο ή Απρίλιο του 2024, μα υπό τον στρατιωτικό νόμο που τέθηκε σε ισχύ μετά την έναρξη της ρωσική εισβολής, οι προεδρικές, κοινοβουλευτικές και τοπικές εκλογές απαγορεύονται.

Όσον αφορά στο ειρηνευτικό σχέδιο, ο Ζελένσκι είπε πως νέα στοιχεία της συμφωνίας που συνετάχθη μαζί με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας στο Λονδίνο τη Δευτέρα είναι έτοιμα να εξεταστούν απο΄τις ΗΠΑ. «Τα ουκρανικά και ευρωπαϊκά στοιχεία είναι τώρα πιο εξελιγμένα, και είμαστε έτοιμοι να τα παρουσιάσουμε στους εταίρους μας στις ΗΠΑ» δήλωσε μέσω Χ. «Μαζί με την αμερικανική πλευρά, αναμένουμε να κάνουμε γρήγορα τα εν δυνάμει βήματα όσο πιο βιώσιμα γίνεται».

Με πληροφορίες από Kyiv Independent, Reuters