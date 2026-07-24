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Το παιδί δεν αποβιβάστηκε από το όχημα το πρωί της Πέμπτης και το προσωπικό του βρεφικού σταθμού αντιλήφθηκε την απουσία του κατά την παραλαβή του από τη μητέρα του.

Παρά την άμεση επέμβαση των διασωστικών μονάδων στο σημείο, διαπιστώθηκε ο θάνατος του κοριτσιού.

Η Δικαστική Αστυνομία της Πορτογαλίας έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού και τη συλλογή στοιχείων για την απόδοση ευθυνών.

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Τραγωδία σημειώθηκε στην Πορτογαλία, όπου ένα κοριτσάκι μόλις 18 μηνών έχασε τη ζωή του, αφού παρέμεινε ξεχασμένο για περίπου οκτώ ώρες μέσα σε σχολικό λεωφορείο στην περιοχή Αλμάδα, στην περιφέρεια Σετούμπαλ.

Όπως μετέδωσε το πορτογαλικό πρακτορείο ειδήσεων Lusa, η μικρή Σοφία επιβιβάστηκε στο σχολικό όχημα περίπου στις 08:00 το πρωί της Πέμπτης, με προορισμό τον βρεφικό σταθμό. Ωστόσο, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους που διερευνώνται από τις Αρχές, το παιδί δεν κατέβηκε ποτέ από το λεωφορείο και παρέμεινε μέσα στο σταθμευμένο όχημα, το οποίο βρισκόταν δίπλα στις εγκαταστάσεις του σταθμού.

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Η απουσία της μικρής δεν έγινε αντιληπτή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το προσωπικό του βρεφικού σταθμού κατάλαβε ότι το παιδί έλειπε μόνο όταν η μητέρα του έφτασε λίγο πριν από τις 16:00 για να την παραλάβει.

Menina de 1 ano morre esquecida no interior de viatura de um colégio em Almada https://t.co/wTtINR8RPd pic.twitter.com/wS4XTSDciM July 23, 2026

Μόλις έγινε γνωστό ότι η Σοφία δεν βρισκόταν στον βρεφικό σταθμό, εργαζόμενες του ιδρύματος κατευθύνθηκαν αμέσως προς το σχολικό λεωφορείο, όπου εντόπισαν το κοριτσάκι χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν η Αστυνομία, εθελοντές πυροσβέστες, κινητή μονάδα επείγουσας ιατρικής βοήθειας και ανάνηψης, καθώς και η Κινητή Μονάδα Ψυχολογικής Παρέμβασης Έκτακτης Ανάγκης του Εθνικού Ινστιτούτου Ιατρικών Επειγόντων Περιστατικών. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών να επαναφέρουν το παιδί στη ζωή, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Δικαστική Αστυνομία της Πορτογαλίας, η οποία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το 18 μηνών κοριτσάκι παρέμεινε εγκλωβισμένο για τόσες ώρες μέσα στο όχημα.

Πηγή της αστυνομίας δήλωσε στο Lusa ότι στο σημείο έφτασαν επιθεωρητές και στελέχη της εγκληματολογικής υπηρεσίας, τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων και τη λήψη καταθέσεων, προκειμένου να εξακριβωθούν τα γεγονότα και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Με πληροφορίες από Portugal Resident