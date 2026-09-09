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Ο ίδιος ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τη χρηματοδότηση για την ασφάλεια των συνόρων και να συνδράμει στην επιστροφή των παράτυπων μεταναστών.

Παράλληλα, ο Βίβας επέκρινε την ισπανική κυβέρνηση για την ανεπαρκή αντίδρασή της και για την άρνησή της να αποδώσει ευθύνες στο Μαρόκο σχετικά με το ζήτημα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να αποστείλει τεχνικά κλιμάκια για την αξιολόγηση των αναγκών, χωρίς ωστόσο να αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την επίλυση της κρίσης.

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Ο πρόεδρος της Θεούτα, Χουάν Χεσούς Βίβας κατηγόρησε το Μαρόκο για την εμπλοκή της χώρας στη μεταναστευτική πολιτική που ξέσπασε στον ισπανικό θύλακα και απηύθυνε κάλεσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κρατήσει σκληρότερη στάση, χρηματοδοτώντας την ασφάλεια των συνόρων.

«Χύτρα που μπορεί να εκραγεί ανά πάσα στιγμή»

Ο Βίβας παρομοίασε τη Θεούτα με «χύτρα που μπορεί να εκραγεί ανά πάσα στιγμή», τονίζοντας ότι οι βασικοί τομείς, όπως οι κοινωνικές υπηρεσίες και η τοπική ασφάλεια «ασφυκτιούν» από τη μαζική εισροή 72.000 έως 80.000 μεταναστών το διήμερο 30-31 Ιουλίου. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο, αλλά όσοι έχουν μείνει διαταράσσουν την κοινωνική συνοχή.

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"Ceuta is experiencing the most difficult moment in its history."



Ceuta's president @JuanVivasLara visited Brussels yesterday to seek greater European support after 80,000 migrants crossed illegally into the city last month.



Mared Gwyn has the details for #EuropeToday: pic.twitter.com/dDplAM7YDi — euronews (@euronews) September 9, 2026

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα παράτυπων μεταναστών που άρπαξαν ένα μικρό δελφίνι, το χτύπησαν μέχρι θανάτου και το περιέφεραν σαν τρόπαιο, μπροστά στα μάτια έκπληκτων ντόπιων που τους έλεγαν ότι το θηλαστικό «δεν τρώγεται».

Κατά τη διάρκεια συναντήσεων που είχε στις Βρυξέλλες με τρεις Επιτρόπους της ΕΕ και Ευρωβουλευτές, ο πρόεδρος του ισπανικού θύλακα ζήτησε τη συνδρομή της Ευρώπης στην επιστροφή των παράτυπων μεταναστών στο Μαρόκο και την αποκατάσταση της ομαλότητας σε μία πόλη, όπου οι κάτοικοι πλέον φοβούνται και νιώθουν ανασφαλείς.

«Η Θεούτα βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης. Αν πέσει η Θεούτα, πέφτει η Ευρώπη», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η σύγκρουση με τον Σάντσεθ

Ο Βίβας συγκρούστηκε με τον Πέδρο Σάντσεθ, κατηγορώντας τον για ανεπαρκή αντίδραση στη μεταναστευτική κρίση που εκδηλώθηκε.

Ενώ η Μαδρίτη απέφυγε να κατηγορήσει ευθέως το Μαρόκο ότι βρίσκεται πίσω από τη μαζική εισροή μεταναστών στη Θέουτα, ο Βίβας διατηρεί μία τελείως διαφορετική στάση. Στη συνέντευξή του, αναφέρθηκε σε έκθεση των μυστικών υπηρεσιών που επιρρίπτει την ευθύνη στο Μαρόκο.

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«Η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει γιατί αρνείται να θεωρήσει υπεύθυνο το Μαρόκο», σημείωσε.

Τα αιτήματα προς την ΕΕ

Ο Βίβας απέφυγε να ζητήσει την αναστολή των ευρωπαϊκών κονδυλίων προς το Μαρόκο (ύψους 190 εκατομμυρίων ευρώ έως το 2027), αίτημα που είχε υποβάλει το ακροδεξιό κόμμα Vox, εστίασε όμως σε άλλα σημεία.

Ζήτησε να σταθμεύουν μόνιμα δυνάμεις της Frontex και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Άσυλο (EUAA) στην πόλη, ενώ υποστήριξε τημιουργία ειδικού καθεστώτος για τη Θεούτα και τη Μελίγια ως τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρώπης με την Αφρική.

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Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε τη στήριξή της χωρίς να αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις, ανακοινώνοντας την αποστολή τεχνικών κλιμακίων στη Θεούτα και τη Μαδρίτη για την αξιολόγηση των αναγκών.

Με πληροφορίες από Euronews, Brussels Signal

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