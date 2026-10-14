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Σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Κύπρου έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, με έντονες βροχοπτώσεις, υπερχείλιση ποταμών, πλημμυρισμένους δρόμους, κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος.

Τα περισσότερα περιστατικά καταγράφηκαν αρχικά στην επαρχία Πάφου, όπου έξι τουρίστες εγκλωβίστηκαν στο φαράγγι του Άβακα. Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε η παρέμβαση της Αστυνομίας.

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Παράλληλα, η υπερχείλιση ποταμού είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί επικίνδυνη και αδύνατη η διέλευση από τον δρόμο Πέγειας – Λάρας. Η κακοκαιρία επηρέασε και τις αεροπορικές συγκοινωνίες, καθώς πτήση από τη Γλασκώβη με προορισμό την Πάφο αναγκάστηκε να εκτραπεί προς το αεροδρόμιο της Λάρνακας.

Ανάλογα προβλήματα σημειώθηκαν και στη Λάρνακα, όπου απεγκλωβίστηκε οδηγός στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Επιπλέον, καταγράφηκαν μεμονωμένες κλήσεις για την απομάκρυνση φραγμών από οχετούς ομβρίων υδάτων στα Λιβάδια.

Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος – Δυνατές βροχές και καταιγίδες εν μέσω πορτοκαλί προειδοποίησης. pic.twitter.com/aRtPpFMRLl — ink.com (@inkcyprus) October 14, 2026

Λίγο πριν από τις 14:00 ήχησε το σύστημα CY-ALERT, με την Πολιτική Άμυνα να αποστέλλει προειδοποιητικό μήνυμα για το πορτοκαλί επίπεδο επικινδυνότητας. Η ειδοποίηση εστάλη στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού, καθώς και σε τμήματα των επαρχιών Λάρνακας και Λευκωσίας, προειδοποιώντας για ισχυρές καταιγίδες, δυνατές ριπές ανέμου και πιθανή χαλαζόπτωση.

Με πληροφορίες από: Ink.com