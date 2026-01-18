Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Πιρς Μόργκαν, έπειτα από σοβαρό ατύχημα που είχε σε ξενοδοχείο στο Λονδίνο, το οποίο του προκάλεσε κάταγμα στο ισχίο.

Ο γνωστός παρουσιαστής και δημοσιογράφος γνωστοποίησε ο ίδιος το περιστατικό μέσω Instagram, δημοσιεύοντας δύο φωτογραφίες: μία από το νοσοκομειακό κρεβάτι και μία ακτινογραφία που δείχνει το τραυματισμένο ισχίο του.

Πώς συνέβη το ατύχημα

Όπως εξήγησε, σκόνταψε σε ένα μικρό σκαλοπάτι μέσα σε εστιατόριο ξενοδοχείου, με αποτέλεσμα να πέσει άτσαλα στο έδαφος. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι υποτίμησε το ύψος του σκαλοπατιού, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό.

Περιγράφοντας τη στιγμή της πτώσης, δεν έχασε το χιούμορ του, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «έπεσε σαν σακί με πατάτες».

Αναγκαία η ολική αντικατάσταση ισχίου

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, η πτώση ήταν τόσο σοβαρή ώστε οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την πλήρη αντικατάσταση ισχίου. Η αποκατάσταση αναμένεται να διαρκέσει έως και τρεις μήνες, με σημαντικούς περιορισμούς στην κινητικότητα.

Παράλληλα, του έχει δοθεί σαφής ιατρική οδηγία να αποφύγει τα μεγάλα ταξίδια για τουλάχιστον 12 εβδομάδες μετά την επέμβαση.

Δεν έχασε το χιούμορ του

Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού, ο Πιρς Μόργκαν εμφανίστηκε αισιόδοξος και χαλαρός, κλείνοντας την ανάρτησή του με χιούμορ, αφού αστειεύτηκε πως για το ατύχημα «φταίει» ο Ντόναλντ Τραμπ.