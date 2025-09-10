Δεν υπάρχει λόγος να ειπωθεί πως η Πολωνία είναι σε πόλεμο, ωστόσο η παρούσα κατάσταση «είναι η πιο κοντινή σε ένοπλη σύγκρουση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ- ενώ εικόνα που απεικονίζει συντρίμμια ενός από τα drones που καταρρίφθηκαν είδε το φως της δημοσιότητας.

Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ υπογράμμισε πως πρόκειται για την πρώτη φορά που αεροσκάφη του ΝΑΤΟ ενεπλάκησαν με εν δυνάμει απειλές σε συμμαχικό εναέριο χώρο. Επίσης, σημείωσε πως το ΝΑΤΟ είναι σε στενή επαφή με την Πολωνία και άλλους συμμάχους.

Ο Ντόναλντ Τουσκ ανέφερε πως η Πολωνία ζήτησε ενεργοποίηση του Άρθρου 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, που προβλέπει ότι κάθε χώρα μπορεί να ζητήσει διαβουλεύσεις με άλλα μέλη εάν θεωρεί ότι απειλείται η εδαφική της ακεραιότητα, η πολιτική της ανεξαρτησία ή η ασφάλειά της. Παράλληλα, σημείωσε πως κατεγράφησαν 19 είσοδοι drone τη νύχτα στον εναέριο χώρο της χώρας και ότι 3 ή 4 καταρρίφθηκαν από πολωνικά και ΝΑΤΟϊκά αεροσκάφη. Όπως είπε, πολλά από τα drones εισήλθαν από την κατεύθυνση της Πολωνίας.

Το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας είπε ότι οι δυνάμεις αεράμυνάς του ιχνηλατούσαν drones που είχαν χάσει τον δρόμο τους λόγω χρήσης συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και ότι ενημέρωσε την Πολωνία και τη Λιθουανία. Αυτό, υποστήριξε, επέτρεψε στην πολωνική πλευρά να κινητοποιηθεί εγκαίρως. Ωστόσο η λευκορωσική πλευρά δεν είπε σε ποια χώρα ανήκαν τα drones, αν και ανέφερε ότι κατέρριψε κάποια από αυτά.

