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Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν απέστειλε προσωπική επιστολή στον Βλαντίμιρ Πούτιν μέσω του επικεφαλής ασφαλείας της χώρας, Μοχσέν Ρεζαΐ.

Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας και η πιθανή κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τις δύο χώρες.

Στοιχεία από τη ρωσική αμυντική βιομηχανία υποδεικνύουν επίσης την κατασκευή πυραυλικού εξοπλισμού από τη Μόσχα για λογαριασμό του Ιράν.

Οι διπλωματικές αυτές κινήσεις εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Τεχεράνης για την ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών με παγκόσμιες δυνάμεις ως αντίβαρο στην αμερικανική επιρροή.

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Σε συνομιλίες με τη Ρωσία για την απόκτηση των προηγμένων αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 βρίσκεται το Ιράν, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας The Telegraph. Η Τεχεράνη εμφανίζεται αυτή τη φορά να διατηρεί αυξημένες προσδοκίες ότι η Μόσχα θα εγκρίνει τελικά την παράδοση των οπλικών συστημάτων, ένα αίτημα που παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και αρκετά χρόνια.

Όπως δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, η ιρανική ηγεσία θεωρεί πλέον πιθανό ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν να ανταποκριθεί θετικά στο αίτημά της για την προμήθεια των S-400. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έστειλε την Πέμπτη στη Μόσχα τον Μοχσέν Ρεζαΐ, επικεφαλής της ασφάλειας της χώρας, προκειμένου να παραδώσει προσωπική επιστολή στον Ρώσο πρόεδρο. Βασικό θέμα της επιστολής ήταν η εξασφάλιση των συγκεκριμένων αντιαεροπορικών συστημάτων.

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Οι επαφές αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχονται σε αντίθεση με την πρόσφατη τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν παρέχει «καθόλου» βοήθεια στο Ιράν.

Major General Mohsen Rezaei delivered a message from Iran’s Supreme Leader to President Putin in Moscow. Iran’s position: the Strait of Hormuz will stay closed and negotiations will not resume until the U.S. meets all seven conditions, including compensation. https://t.co/Q4RLi3OkCP November 6, 2026

Μετά τις συναντήσεις στο Κρεμλίνο, ο Ρεζαΐ ανέφερε ότι στο τραπέζι των συνομιλιών τέθηκαν σημαντικά περιφερειακά ζητήματα, οι εξελίξεις μετά τον πόλεμο, αλλά και οι μελλοντικές προοπτικές για τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου περιφερειακής ασφάλειας. Παράλληλα, συζητήθηκε η προοπτική κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τη Ρωσία με το Ιράν.

Η στρατηγική της Τεχεράνης για την αντιμετώπιση ενός πολέμου

Η προσπάθεια εξασφάλισης των S-400 φαίνεται να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού της Ισλαμικής Δημοκρατίας για την ενίσχυση της στρατιωτικής της ισχύος και τη διασφάλιση της επιβίωσής της σε ενδεχόμενη πολεμική σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως αποκαλύπτει η Telegraph, Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν εξετάσει συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο η χώρα θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε έναν τέτοιο πόλεμο. Κεντρικός πυλώνας των εισηγήσεων ήταν η στενότερη στρατιωτική συνεργασία με τη Ρωσία.

Η βρετανική εφημερίδα επικαλείται απόρρητα έγγραφα, στα οποία περιλαμβάνονται οι προτάσεις μιας μυστικής επιτροπής του ιρανικού κοινοβουλίου. Η συγκεκριμένη επιτροπή είχε καταρτίσει τις συστάσεις της πριν από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ, τον Φεβρουάριο.

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Putin receives Iran’s Supreme National Security Council Secretary Mohsen Rezaei at the Kremlin. https://t.co/phHtmLS267 — Open Source Intel (@Osint613) November 5, 2026

Στα συμπεράσματά της υπογραμμιζόταν η ανάγκη ανάπτυξης «στρατηγικών σχέσεων, ιδιαίτερα στον στρατιωτικό τομέα, με ανεξάρτητες παγκόσμιες δυνάμεις όπως η Κίνα και η Ρωσία». Στόχος ήταν η δημιουργία συμμαχιών που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο στην αμερικανική επιρροή και πίεση.

Οι εισηγήσεις επικεντρώνονταν, μεταξύ άλλων, στην αναβάθμιση της αντιαεροπορικής προστασίας της χώρας, στην ενίσχυση των πυραυλικών της δυνατοτήτων και στην περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

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Αποκαλύψεις για ρωσική παραγωγή πυραυλικών συστημάτων υπέρ του Ιράν

Την ίδια στιγμή, νέα στοιχεία ενισχύουν τις ενδείξεις για τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης. Έγγραφα από τη ρωσική αμυντική βιομηχανία, τα οποία διέρρευσαν την Πέμπτη, φέρονται να αποκαλύπτουν ότι κρατικά εργοστάσια της Ρωσίας κατασκευάζουν πυραυλικά συστήματα για λογαριασμό του Ιράν.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή αφορά ειδικό εξοπλισμό εκτόξευσης πυραύλων, σχεδιασμένο για εγκατάσταση και χρήση από ελικόπτερα. Η κατασκευή του πραγματοποιείται στο πλαίσιο συμφωνίας εξαγωγής μεταξύ των δύο πλευρών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κωδική ονομασία που χρησιμοποιείται στα σχετικά έγγραφα για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Πρόκειται για την ονομασία «K-10», η οποία, σύμφωνα με ένα από τα έγγραφα που επικαλείται το δημοσίευμα, αποτελεί τον κωδικό που χρησιμοποιείται για το Ιράν.

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Οι αποκαλύψεις για την πιθανή παράδοση των S-400, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες για την παραγωγή πυραυλικού εξοπλισμού και τις ευρύτερες στρατηγικές συμφωνίες, αναδεικνύουν τη σημασία που αποκτά η στρατιωτική συνεργασία Ρωσίας και Ιράν σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή.