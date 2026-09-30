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Οι δικαστές επιδιώκουν να εξετάσουν εάν οι ισχυρισμοί της καταδικασθείσας για παιδική κακοποίηση αξιολογήθηκαν επαρκώς πριν από την επιβολή της ποινής.

Η Πάικ, η οποία βρίσκεται στην πτέρυγα των θανατοποινιτών εδώ και τριάντα χρόνια, καταδικάστηκε για τη δολοφονία συμμαθήτριάς της το 1996.

Το δικαστήριο έκρινε απαραίτητη την αναστολή προκειμένου να αναλυθούν δεόντως τα επιχειρήματα των διαδίκων και να επιλυθούν τα ζητήματα επί της ουσίας.

Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής το χρονικό διάστημα για το οποίο θα παραμείνει σε ισχύ η αναστολή της εκτέλεσης της θανατοποινίτισσας.

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Η εκτέλεση της Κρίστα Πάικ αναστάλη από ομοσπονδιακό εφετείο, σε μια σημαντική εξέλιξη μόλις μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα της εκτέλεσης.

Το Εφετείο των ΗΠΑ ενέκρινε την τελευταία στιγμή το αίτημα για «αναστολή της εκτέλεσης της Πάικ», η οποία βρίσκεται στην πτέρυγα των θανατοποινιτών εδώ και 30 χρόνια.

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Η Πάικ είναι η μόνη γυναίκα που βρίσκεται στην πτέρυγα των θανατοποινιτών του Τενεσί και θα ήταν η πρώτη που θα εκτελούνταν στην πολιτεία αυτή τα τελευταία 200 χρόνια.

Ωστόσο, σε μια απροσδόκητη ανατροπή μόλις μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη εκτέλεσή της, οι δικαστές δήλωσαν τώρα ότι επιθυμούν να εξετάσουν εάν οι ισχυρισμοί της για σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό κατά την παιδική της ηλικία ελήφθησαν πλήρως υπόψη πριν της επιβληθεί η θανατική ποινή.

Court halts execution of Christa Gail Pike in Tennessee for a murder she committed at age 18 https://t.co/n2ZrGpDCyk pic.twitter.com/8enBSCGo0V — New York Post (@nypost) September 30, 2026

«Το δικαστήριο ανέστειλε την εκτέλεση, αναγνωρίζοντας τις σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την προγραμματισμένη εκτέλεση της Κρίστα», ανέφερε ο δικηγόρος της σε δήλωση.

Το δικαστήριο, από την πλευρά του, δήλωσε: «Το συμφέρον της δικαιοσύνης και ο οριστικός χαρακτήρας της επικείμενης εκτέλεσης της Πάικ επιβάλλουν την έκδοση μιας βραχυπρόθεσμης αναστολής της εκτέλεσης, προκειμένου να αναλυθούν δεόντως τα πλήρως τεκμηριωμένα επιχειρήματα των διαδίκων και να επιλυθούν τα ζητήματα επί της ουσίας».

Δεν είναι σαφές για πόσο χρονικό διάστημα θα ανασταλεί η εκτέλεση. Η Πάικ επρόκειτο να εκτελεστεί το πρωί, με μάρτυρες να έχουν ήδη συγκεντρωθεί στο Σωφρονιστικό Ίδρυμα Υψίστης Ασφάλειας «Ρίβερμπεντ» στο Νάσβιλ, όταν εκδόθηκε η διαταγή.

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Τα εγκλήματα της Κρίστα Πάικ πριν από τρεις δεκαετίες στην πτέρυγα των θανατοποινιτών

Η Πάικ επρόκειτο να εκτελεστεί με θανατηφόρο ένεση για τον βασανισμό και τη δολοφονία της συμμαθήτριάς της, αφού είχε αρχικά καταδικαστεί σε θάνατο το 1996.

Ήταν μόλις 18 ετών τη στιγμή της δολοφονίας της συμμαθήτριάς της, Κολίν Σλέμερ.

Η Κολίν είχε βρεθεί με μία πεντάλφα χαραγμένο στο στήθος της, ενώ η Πάικ εντοπίστηκε αφού είχε κρατήσει ένα κομμάτι από το κρανίο του θύματος.

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Η Πάικ, μαζί με τον τότε σύντροφό της Ταντάριλ Σιπ και τη φίλη της Σαντόλα Πέτερσον, παρέσυραν την Κολίν Σλέμερ σε ένα απομονωμένο δάσος στο Νόξβιλ.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η Πάικ και ο Σιπ επιτέθηκαν στη συνέχεια βάναυσα στη Σλέμερ, ενώ η Πέτερσον κρατούσε σκοπιά.

Οι δικηγόροι της Πάικ έχουν υποστηρίξει έκτοτε ότι θα έπρεπε να της είχε επιβληθεί ισόβια κάθειρξη, επικαλούμενοι τα προβλήματα της παιδικής της ηλικίας και τα προβλήματα ψυχικής υγείας της ως ελαφρυντικούς παράγοντες στην υπόθεση.

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Καταδικάστηκε σε θάνατο σε ηλικία 20 ετών και παρέμεινε στη φυλακή των θανατοποινιτών από τότε.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της φυλάκισής της, οι δικηγόροι που την εκπροσωπούσαν προσπάθησαν να σταματήσουν την εκτέλεσή της.

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