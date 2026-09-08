Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Διαδικτυακές καμπάνιες στο Μαρόκο καλούν σε πορεία διαμαρτυρίας στις 20 Σεπτεμβρίου, στοχεύοντας στην ανάκτηση των ισπανικών θυλάκων στη βόρεια Αφρική.

Οι ισπανικές υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούν στενά την κατάσταση για να διαπιστώσουν αν η κινητοποίηση θα αποκτήσει επιχειρησιακό χαρακτήρα.

Αν και αστυνομική έκθεση καταγγέλλει ενεργή υποστήριξη από μαροκινές δυνάμεις, η ισπανική κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν υπάρχουν απτές αποδείξεις για κρατική εμπλοκή.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στη Θέουτα, από την έναρξη της μεταναστευτικής κρίσης στα τέλη Ιουλίου, καθώς διαδικτυακές καμπάνιες στο Μαρόκο καλούν σε «πορεία οργής» στις 20 Σεπτεμβρίου με στόχο την «ανάκτηση» των ισπανικών θυλάκων στη βόρεια Αφρική.

Κάλεσμα στο Μαρόκο για «ανάκτηση» της Θέουτας

Οι ισπανικές αρχές τέθηκαν σε συναγερμό και θέλουν να εξακριώσουν αν πρόκειται απλώς για μια νέα διαδικτυακή καμπάνια που θα μείνει στο επίπεδο συνθημάτων και επικοινωνιακής χειραγώγησης ή για προετοιμασία μιας νέας οργανωμένης κίνησης προς τα σύνορα.

Advertisement

Advertisement

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αρχίσει να διακινούνται αφίσες και μηνύματα στα μαροκινά αραβικά, τα οποία καλούν σε μια «πορεία οργής» εναντίον της Θέουτα, της Μελίγια και άλλων ισπανικών εδαφών στη Βόρεια Αφρική. Σε ένα από τα μηνύματα γίνεται λόγος για «ανάκτηση της Θέουτα, της Μελίγια και όλων των κατεχόμενων εδαφών».

Η καμπάνια έχει λάβει διαστάσεις στα κοινωνικά δίκτυα, με γνωστό Μαροκινό δημοσιογράφο να αναδημοσιεύει σχετικό υλικό. Σε βίντεο εμφανίζονται επίσης οπαδοί της MAS Φες να κρατούν πανό με το μήνυμα: «Θέουτα και Μελίγια, δύο πόλεις, μία πατρίδα».

Το CNI, η ισπανική υπηρεσία πληροφοριών, και η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών CIFAS παρακολουθούν την κατάσταση και εξετάζουν αν υπάρχουν ενδείξεις ότι η διαδικτυακή κινητοποίηση αποκτά επιχειρησιακό χαρακτήρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής διοργανωτής ούτε συγκεκριμένο σημείο συγκέντρωσης ή προκαθορισμένη διαδρομή.

Αναφορικά με την ημερομηνία της 20ης Σεπτεμβρίου, αυτή βρίσκεται μόλις τρεις ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στο Μαρόκο, γεγονός που έχει εντείνει την ανησυχία για το ενδεχόμενο να επιχειρηθεί εκμετάλλευση της αυξημένης παρουσίας των μαροκινών δυνάμεων ασφαλείας στα εκλογικά τμήματα.

Σύμφωνα με ισπανόφωνα ΜΜΕ, ο Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε να αποχαρακτηρίσει τις αναφορές ασφαλείας αναφορικά με τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης. Όπως εξήγησε, ο αποχαρακτηρισμός αυτός αφορά το σύνολο των υπηρεσιών πληροφοριών —τόσο των αστυνομικών όσο και των στρατιωτικών— με μοναδικό στόχο να δείξει ότι η κυβέρνηση δεν προέβλεπε οι εξελίξεις να εκτυλιχθούν σε τέτοια κλίμακα.

Advertisement

Επανέλαβε ότι επανεξετάστηκαν όλα τα ενημερωτικά σημειώματα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CNI) και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Έρευνα για τη μαζικό κύμα μεταναστών

Την ίδια ώρα, η ισπανική δικαιοσύνη ξεκίνησε επίσημη έρευνα για την είσοδο δεκάδων χιλιάδων μεταναστών στη Θεούτα.

Τα γεγονότα θα μπορούσαν να έχουν υπόσταση πολλών παραβάσεων, κυρίως εγκλημάτων «που προσβάλλουν την ειρήνη ή την ανεξαρτησία του ισπανικού Κράτους», εκτιμά η δικαστίνα Μαρία Ταρντόν, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Audiencia Nacional, ένα ανώτατο δικαστήριο το οποίο εδρεύει στη Μαδρίτη και αναλαμβάνει κυρίως υποθέσεις που διαπράττονται στο εξωτερικό.

Advertisement

«Η χρήση των μεταναστευτικών ροών συνιστά μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις «υβριδικού πολέμου», τονίζει η δικαστής, η οποία επισημαίνει στην έκθεσή της «κύματα διαφορετικής έντασης και με διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα οποία προκάλεσαν την κατάρρευση των δυνατοτήτων αντίδρασης του ισπανικού συστήματος συνοριακού ελέγχου και μια μαζική παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας της Ισπανίας».

Η Ταρντόν βασίζεται κυρίως σε μια έκθεση της ισπανικής αστυνομίας, η οποία δημοσιεύτηκε στον Τύπο την περασμένη εβδομάδα και περιήλθε στη γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η είσοδος περισσότερων από 70.000 ανθρώπων σε αυτόν τον μικρό ισπανικό θύλακα δεν ήταν αποτέλεσμα «ενεργειών τυχαίου, περιστασιακού ή αυθόρμητου χαρακτήρα», τονίζει το δελτίο Τύπου.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, «διάφορα ένστολα μέλη των μαροκινών δυνάμεων ασφαλείας» είχαν υιοθετήσει όχι μονάχα μια στάση «ανοχής», χωρίς να προσπαθήσουν να «διαλύσουν ή να απομακρύνουν» τους ανθρώπους από την παραμεθόριο ζώνη, αλλά προσέφεραν επίσης «ενεργή υποστήριξη» δίνοντας οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που θα διέσχιζαν τα σύνορα προς τη Θέουτα.

Advertisement

Παρά αυτήν την έκθεση, η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ έχει επανειλημμένως δηλώσει πως επί του παρόντος, δεν υφίστανται «απτές αποδείξεις» που να δείχνουν ότι το Μαρόκο ενθάρρυνε τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα.

Οι μαροκινές αρχές δεν έχουν αντιδράσει επισήμως σε αυτήν την αστυνομική έκθεση, όμως ο Τύπος της χώρας τη χαρακτήρισε «πρόχειρη», «στερούμενη αποδεικτικών στοιχείων» και «υποκειμενική».

Πέραν των φερόμενων προσβολών της ειρήνης του ισπανικού κράτους, η δικαστίνα εκτιμά πως εγκλήματα σε βάρος των δικαιωμάτων αλλοδαπών υπηκόων θα μπορούσαν επίσης να έχουν διαπραχθεί, φθάνοντας έως τις «ανθρωποκτονίες από αμέλεια». Τουλάχιστον 83 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να φθάσουν στη Θέουτα κολυμπώντας.

Advertisement

Advertisement