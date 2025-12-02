Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα – την ώρα που ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντούσε στη Ρωσία τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ – ότι η Ουάσινγκτον καταβάλλει εντατικές προσπάθειες για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας πως η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη και περίπλοκη.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, μπροστά στις κάμερες, ο Τραμπ ανέφερε: «Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα με τον πόλεμο, τον οποίο οι άνθρωποί μας προσπαθούν τώρα να επιλύσουν – με τη Ρωσία και την Ουκρανία». Τόνισε ότι η Αμερική δεν χρηματοδοτεί πλέον απευθείας τη σύγκρουση, αλλά συνεχίζει να πουλά όπλα στους συμμάχους του ΝΑΤΟ και να εργάζεται διπλωματικά για μια πιθανή διευθέτηση.



«Προσπαθούμε να το τακτοποιήσουμε» συνέχισε. «Έχω λύσει οκτώ πολέμους. Αυτός ίσως να είναι ο ένατος. Και οι άνθρωποί μας βρίσκονται τώρα στη Ρωσία, για να δουν αν μπορούμε να το επιλύσουμε. Δεν είναι καθόλου εύκολη κατάσταση. Τι χάλι! Είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε ποτέ συμβεί αν ήμουν εγώ πρόεδρος», πρόσθεσε, αφήνοντας αιχμές για τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν.

‘I’ve settled 8 wars. This would be the 9th. And our people are over in Russia right now to see if we can get it settled’ — Trump



‘Not an easy situation, let me tell you. What a mess’



Before, ‘Biden gave away $350 billion like it was candy’ pic.twitter.com/qjHc0n0HX5 December 2, 2025

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε τα αποτελέσματα των συζητήσεων με τις ΗΠΑ, στα οποία περιλαμβάνονται 20 σημεία συμφωνίας. Όπως ανέφερε, παραμένουν ακόμη δύσκολα ζητήματα προς επίλυση, όπως τα εδαφικά θέματα, η αξιοποίηση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και οι εγγυήσεις ασφαλείας που ενδέχεται να προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία.