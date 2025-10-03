Η Χαμάς αναμένεται να απαντήσει «θετικά» στην πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αλλά ζητά μια σειρά από αλλαγές, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Στο επίμαχο δημοσίευμα αναφέρεται ότι απάντηση της Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα θα μπορούσε να έρθει εντός των επόμενων ωρών.

Οι αλλαγές που επιδιώκει η Χαμάς έχουν ως στόχο να μετριάσουν ορισμένους από τους όρους της πρότασης που είχε προσθέσει ο Νετανιάχου την τελευταία στιγμή σχετικά με την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και τον αφοπλισμό της οργάνωσης.

Ο Νετανιάχου κατάφερε να εξασφαλίσει αλλαγές που επιβραδύνουν και περιορίζουν την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, αυστηροποιώντας επιπλέον τις απαιτήσεις σχετικά με τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.

Η πρόταση των ΗΠΑ απαιτεί από την Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που κρατάει εντός 72 ωρών, να αφοπλιστεί και να μην έχει κανένα μελλοντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας. Προβλέπει επίσης τερματισμό του πολέμου και σταδιακή απόσυρση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων από τη Γάζα και αντικατάστασή τους από μια διεθνή δύναμη.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (30/9) ότι δίνει στη Χαμάς 3 ή 4 ημέρες για να απαντήσει και ότι υπάρχει μικρό περιθώριο για πρόσθετες διαπραγματεύσεις.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Αιγύπτου και της Γαλλίας κάλεσαν επίσης την Πέμπτη τη Χαμάς να αποδεχτεί το σχέδιο, παρόλο που αυτό θα σήμαινε το τέλος του ελέγχου της οργάνωσης στη Γάζα εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε επίσης ότι το σχέδιο μπορεί να είναι ένα «φως στο τέλος του τούνελ».

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, πάντως, δήλωσε στο Associated Press την Τετάρτη ότι ορισμένα σημεία του σχεδίου Τραμπ είναι «απαράδεκτα και πρέπει να τροποποιηθούν». Η επίσημη απάντηση της Χαμάς θα δοθεί μόνο μετά από διαβουλεύσεις με τις υπόλοιπες παλαιστινιακές οργανώσεις.

Ο ίδιος αξιωματούχος, μιλώντας ανώνυμα, ανέφερε ότι οι ανησυχίες της Χαμάς έχουν ήδη μεταφερθεί στο Κατάρ και την Αίγυπτο.

Το σχέδιο Τραμπ εγγυάται τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας και υπόσχεται την ανοικοδόμηση της Γάζας, τοποθετώντας τους περισσότερους από δύο εκατομμύρια κατοίκους της υπό διεθνή διοίκηση.

Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η ισλαμιστική οργάνωση χρειάζεται ακόμα χρόνο για να εξετάσει το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Η Χαμάς συνεχίζει τις διαβουλεύσεις της που αφορούν το σχέδιο του Τραμπ…και έχει ενημερώσει τους μεσολαβητές ότι οι διαβουλεύσεις είναι σε εξέλιξη και απαιτούν λίγο ακόμα χρόνο», δήλωσε ο αξιωματούχος.