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Η πεντηκονταπεντάχρονη πρώην πρωταθλήτρια προπονείται συστηματικά με την παλιά της προπονήτρια, παρά τον ισόβιο αποκλεισμό της από τις επίσημες αγωνιστικές διοργανώσεις.

Η επερχόμενη εμφάνιση δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα, καθώς η αθλήτρια επιθυμεί απλώς να μοιραστεί ξανά με το κοινό την αγάπη της για το άθλημα.

Η Χάρντινγκ έγινε παγκοσμίως γνωστή το 1991 ως η πρώτη Αμερικανίδα που εκτέλεσε τριπλό άξελ, ενώ αργότερα ενεπλάκη στο σκάνδαλο επίθεσης κατά της Νάνσι Κέριγκαν.

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Περισσότερα από 30 χρόνια μετά το σκάνδαλο που έβαλε τέλος στην αθλητική της καριέρα και την οδήγησε σε διά βίου αποκλεισμό από τους αγώνες, η Τόνια Χάρντινγκ επιστρέφει εκεί όπου κάποτε έγραψε ιστορία: στον πάγο.

Η 55χρονη πρώην πρωταθλήτρια των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στην επίδειξη καλλιτεχνικού πατινάζ «Tonya and Friends», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου στο Mountain View Ice Arena, στο Βανκούβερ της πολιτείας Ουάσινγκτον.

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Η επιστροφή της έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Χάρντινγκ παραμένει ισόβια αποκλεισμένη από τις αγωνιστικές διοργανώσεις της Ομοσπονδίας Καλλιτεχνικού Πατινάζ των ΗΠΑ. Η επικείμενη εμφάνισή της, ωστόσο, δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα, αλλά αποτελεί μια ευκαιρία να ξαναβρεθεί μπροστά στο κοινό κάνοντας αυτό που, όπως λέει, εξακολουθεί να αγαπά.

Η προετοιμασία και η επιστροφή της παλιάς προπονήτριας

Η Χάρντινγκ αποκάλυψε ότι από την άνοιξη προπονείται δύο φορές την εβδομάδα, προκειμένου να ανακτήσει τη φυσική της κατάσταση και να επιστρέψει στα τεχνικά στοιχεία του αθλήματος. Μάλιστα, χρησιμοποιεί ειδική ζώνη ασφαλείας που είναι στερεωμένη στην οροφή του παγοδρομίου, ώστε να μπορεί να εξασκείται στα άλματα με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Στην προσπάθειά της αυτή έχει ξανά στο πλευρό της την Ντόντι Τίτσμαν, την προπονήτρια που τη συνόδευσε και στις σημαντικότερες στιγμές της αγωνιστικής της πορείας στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

«Η αγάπη μου για το πατινάζ είναι ο λόγος που πάντα επιστρέφω. Απλώς δεν μπορώ να το εγκαταλείψω. Μου κάνει καλό στην καρδιά», δήλωσε στο KOIN 6 News.

Η προπονήτριά της δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την προσπάθεια της 55χρονης αθλήτριας, περιγράφοντάς την ως «μια δύναμη από μόνη της».

Η Τόνια Χάρντινγκ είχε γράψει ιστορία το 1991, όταν έγινε η πρώτη Αμερικανίδα που κατάφερε να εκτελέσει με επιτυχία τριπλό άξελ σε αγωνιστική διοργάνωση. Το όνομά της, ωστόσο, έμελλε να συνδεθεί με ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία του αθλητισμού.

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Η επίθεση στη Νάνσι Κέριγκαν που συγκλόνισε τον αθλητισμό

Τον Ιανουάριο του 1994, ο τότε πρώην σύζυγός της, Τζεφ Γκίλουλι, και ο συνεργάτης του, Σον Έκερντ, οργάνωσαν επίθεση εναντίον της μεγάλης αντιπάλου της, Νάνσι Κέριγκαν. Ένας άνδρας που είχε προσληφθεί για την επίθεση τη χτύπησε στο γόνατο με μεταλλική ράβδο, λίγες ημέρες πριν από το αμερικανικό πρωτάθλημα.

Η υπόθεση πήρε τεράστιες διαστάσεις και εξελίχθηκε σε διεθνές σκάνδαλο. Η Χάρντινγκ δήλωσε ένοχη για συνωμοσία με σκοπό την παρεμπόδιση της δικαστικής έρευνας, πλήρωσε χρηματικό πρόστιμο και της επιβλήθηκε ισόβιος αποκλεισμός από την Ομοσπονδία Καλλιτεχνικού Πατινάζ των ΗΠΑ.

Η ταινία «Εγώ, η Τόνια» και η νέα ζωή μακριά από τον πάγο

Η ιστορία της επέστρεψε στο προσκήνιο το 2017 μέσα από την ταινία «Εγώ, η Τόνια» (I, Tonya), με τη Μάργκοτ Ρόμπι στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ταινία, που απέσπασε εξαιρετικές κριτικές, παρουσίασε τόσο τη δύσκολη παιδική ηλικία της Χάρντινγκ όσο και την πολύκροτη υπόθεση της επίθεσης στην Κέριγκαν.

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Η ερμηνεία της Ρόμπι της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου, ενώ η ταινία αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης αντιμετώπισαν τη Χάρντινγκ, αλλά και για τις κοινωνικές προκαταλήψεις που επηρέασαν την εικόνα της.

Έναν χρόνο αργότερα, το 2018, η πρώην αθλήτρια συμμετείχε στο αμερικανικό «Dancing with the Stars». Με παρτενέρ τον επαγγελματία χορευτή Σάσα Φάρμπερ, έφτασε μέχρι τον τελικό και κατέκτησε την τρίτη θέση.

Τώρα, η επιστροφή της στο καλλιτεχνικό πατινάζ έχει διαφορετικό νόημα. Δεν επιδιώκει να ανατρέψει τον αποκλεισμό της ούτε να επιστρέψει στον πρωταθλητισμό. Θέλει απλώς να ξανακάνει αυτό που αγαπά και να αποδείξει στον εαυτό της και στην οικογένειά της ότι μπορεί να συνεχίσει να προσπαθεί.

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«Πάντα ήθελα ο πατέρας μου να είναι περήφανος για μένα. Και τώρα θέλω να είναι περήφανος και ο γιος μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η εμφάνιση της 12ης Δεκεμβρίου αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα δώσει στο κοινό την ευκαιρία να δει ξανά στον πάγο μια γυναίκα που γνώρισε την αθλητική δόξα, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός παγκόσμιου σκανδάλου και έγινε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες στην ιστορία του καλλιτεχνικού πατινάζ.

Με πληροφορίες από το Unilad / Hellomagazine

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