Αντιδράσεις στην Τουρκία έχουν προκαλέσει οι χάρτες που δημοσίευσε η Ελληνική Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας, οι οποίοι προβλέπουν περιορισμούς στην αλιεία για περιβαλλοντικούς λόγους σε περιοχές του Αιγαίο Πέλαγος και της Μεσόγειος Θάλασσα.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας υποστηρίζει ότι οι εν λόγω χάρτες «σχεδιάζουν φανταστικά θαλάσσια σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας» και παραβιάζουν τη θαλάσσια δικαιοδοσία της Άγκυρας, χαρακτηρίζοντάς τους «άκυρους». Παράλληλα, κατηγορεί την Ελλάδα ότι επιβάλλει περιορισμούς αλιείας σε περιοχές όπου, κατά την τουρκική θέση, δεν διαθέτει αρμοδιότητα, ιδίως πέραν των 6 ναυτικών μιλίων και σε διεθνή ύδατα, κάτι που θεωρεί αντίθετο με το διεθνές δίκαιο.

Regarding the Restrictions and Maps published on the Official Website of the Fisheries Control Directorate of Greece https://t.co/cZU6FeGreB pic.twitter.com/eEqlEOnKM9 — Turkish MFA (@MFATurkiye) April 21, 2026

Η αντίδραση αυτή έρχεται σε συνέχεια της έντασης που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες, με φόντο και την Τριμερή Συνεργασία Ελλάδα–Κύπρος–Ισραήλ. Παράλληλα, η Άγκυρα δηλώνει ότι στηρίζει μια «ειλικρινή προσέγγιση» για την επίλυση διαφορών στη βάση του διεθνούς δικαίου, της ισότητας και της καλής γειτονίας, στο πλαίσιο της Δήλωση των Αθηνών για Φιλικές Σχέσεις και Καλή Γειτονία.

Την ίδια στιγμή, στην ελληνική πλευρά προχωρούν οι διαδικασίες για την περιβαλλοντική θωράκιση της περιοχής. Εγκρίθηκαν οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) 8Α και 8Β για περιοχές του Δικτύου Natura 2000 στο Νότιο Αιγαίο, ανοίγοντας τον δρόμο για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τις νέες μελέτες ολοκληρώνεται το απαραίτητο πλαίσιο για τη σύνταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, ενώ καλύπτονται και οι χερσαίες εκτάσεις των μεγαλύτερων νησιών του πάρκου που είναι ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000. Οι ρυθμίσεις αυτές συμβάλλουν στην ενίσχυση της προστασίας των Κυκλάδες και μέρους των Δωδεκάνησα, διαμορφώνοντας για πρώτη φορά ένα συνεκτικό πλαίσιο κανόνων για τις προστατευόμενες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων και νησίδων όπως η Φαλκονέρα και η Βελοπούλα στο Μυρτώο Πέλαγος.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Απρίλιο του 2025 η ένταση μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία έχει ενταθεί με αφορμή τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που προωθεί η Αθήνα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, για τον καθορισμό των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων σε θαλάσσιες ζώνες και τη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων. Από την πλευρά της, η Άγκυρα έχει παρουσιάσει δικό της σχεδιασμό, τον οποίο η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι παραβιάζει συστηματικά κυριαρχικά της δικαιώματα.