Τις τελευταίες ημέρες έχουν λάβει χώρα δημόσιες εκτελέσεις από μέλη της Χαμάς, καθώς η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση προσπαθεί να ανακτήσει τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας μετά την κατάπαυση του πυρός. Ο ίδιος ο Τραμπ είπε την προηγούμενη ημέρα στο CNN πως θα εξέταζε το ενδεχόμε νο να επιτρέψει στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να αρχίσει ξανά στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα αν η Χαμάς δεν τηρήσει τη συμφωνία, λέγοντας πως οι ισραηλινές δυνάμεις θα μπορούσαν να επιστρέψουν «μόλις το πω εγώ».

«Αν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει κόσμο στη Γάζα, που δεν ήταν η συμφωνία, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να μπούμε κι εμείς και να τους σκοτώσουμε αυτούς. Ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα» έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Τραμπ: Αν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει κόσμο στη Γάζα, θα μπούμε κι εμείς και θα σκοτώσουμε αυτούς

