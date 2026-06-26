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Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να πουλήσει κινητήρες στην Άγκυρα για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος KAAN.

Το συνολικό ύψος της συμφωνίας για τους κινητήρες που θα πουλήσει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία για το μαχητικό αεροσκάφος KAAN αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια.

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Οι συγκεκριμένοι κινητήρες της General Electric προορίζονται για το KAAN, το πρώτο μαχητικό αεροσκάφος που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στην Τουρκία. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2016, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Άγκυρας να ενισχύσει την αυτάρκειά της στον αμυντικό τομέα.

Σε δημοσίευμα του το Reuters την Τετάρτη (24/06) ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδίαζε να προχωρήσει στην πώληση, παρά τις αντιδράσεις ορισμένων βουλευτών, ομογενών και μη, για τη συνεχιζόμενη κατοχή ρωσικών αμυντικών συστημάτων S-400 από την Τουρκία, τα οποία η Άγκυρα απέκτησε το 2019.

Η κίνηση αυτή θεωρείται σημαντική χειρονομία προς την κυβέρνηση Ερντογάν ενόψει της κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην τουρκική πρωτεύουσα τον επόμενο μήνα, αλλά και προς τον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο ο Τραμπ βλέπει ως βασικό σύμμαχο.