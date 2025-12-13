Σάλο έχει προκαλέσει το νέο υλικό που έδωσαν χθες στη δημοσιότητα οι Δημοκρατικοί της επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με τη δράση του Τζέφρι Έπσταϊν και τις σχέσεις που διατηρούσε με άτομα της υψηλής κοινωνίας.

Οι περισσότερες από τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, είναι ενσταντανέ με τον Έπσταϊν και τους διάσημους φίλους του. Ξεχωρίζουν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Γούντι Άλεν, ο άλλοτε σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, ο Ρίτσαρτντ Μπράνσον της Virgin και ο Μπιλ Γκέιτς.

Για το συγκεκριμένο υλικό από τα προσωπικά αρχεία του χρηματιστή, τοποθετήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, όταν ρωτήθηκε σχετικά στην ενημέρωση των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο.

«Δεν τις έχω δει, ωστόσο όλοι γνώριζαν αυτόν τον άνθρωπο, βρισκόταν παντού στο Palm Beach, έχει φωτογραφίες με όλους. Εννοώ πως υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που έχουν φωτογραφίες μαζί του, δεν είναι κάτι σπουδαίο. Δεν ξέρω κάτι γι’ αυτό» είπε χαρακτηριστικά οι Ρεπουμπλικανός.

Trump reacted to him being in the Epstein photos. pic.twitter.com/klS8EnGaeh — DramaAlert (@DramaAlert) December 13, 2025

Συνολικά, οι 19 φωτογραφίες – οι οποίες, σύμφωνα με την επιτροπή, προέρχονται από την έπαυλη του Eπστάιν – ενισχύουν την άποψη ότι ο χρηματοδότης είχε στο παρελθόν σχέσεις με μια μεγάλη ποικιλία ισχυρών και γνωστών προσωπικοτήτων, οι σχέσεις των οποίων με αυτόν βρίσκονται τώρα υπό σημαντική εξέταση.

Μάλιστα μια φωτογραφία που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή δείχνει κάτι που μοιάζει με ένα μπολ με προφυλακτικά με μια καρικατούρα του προσώπου του Τραμπ. Το μπολ έχει μια πινακίδα που λέει «Προφυλακτικό Τραμπ 4,50 δολάρια» και κάθε προφυλακτικό φέρει μια εικόνα του προσώπου του Τραμπ με το κείμενο «Είμαι ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ!».

Μια άλλη φωτογραφία δείχνει τον Τραμπ με έξι γυναίκες με γιρλάντες, των οποίων τα πρόσωπα έχουν καλυφθεί από την επιτροπή. Άλλες φωτογραφίες περιλαμβάνουν τον Στιβ Μπάνον και τον Eπστάιν να φωτογραφίζονται σε έναν καθρέφτη, τον Μπιλ Κλίντον με τον Eπστάιν, την Γκίσλεϊν Μάξγουελ και ένα άλλο ζευγάρι, καθώς και τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας Μπιλ Γκέιτς με τον τέως Πρίγκιπα Αντριου.