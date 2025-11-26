Με τους δημοσιογράφους τα έχει βάλει για τα καλά τον τελευταίο καιρό ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή τη φορά ο Τραμπ επιτέθηκε σε δημοσιογράφο των New York Times την οποία και χαρακτήρισε «άσχημη» (ugly) αντιδρώντας σε άρθρο της που ο ίδιος χαρακτήρισε «δολοφονία χαρακτήρα».

Η δημοσιογράφος των New York Times, Katie Rogers, έγραψε ένα άρθρο στο οποίο διαπίστωνε πως ο 79χρονος Τραμπ έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του κατά τη δεύτερη θητεία του σε σύγκριση με την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο – επαναφέροντας έτσι στο προσκήνιο «ανατριχιαστικές» φήμες για την φυσική και γνωστική του κατάσταση.

Η οργισμένη αντίδραση του αμερικανού προέδρου μέσω του Truth Social

«Τα Ανατριχιαστικά Πρόσωπα στους Αποτυχημένους New York Times το ξανακάνουν», ανέφερε. Συνέχισε, χαρακτηρίζοντας τους δημοσιογράφους ως «Ακροαριστερούς Τρελούς» και την ίδια την εφημερίδα ως φτηνό «ΚΟΥΡΕΛΙ» και «ΕΧΘΡΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ».

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι χάνει την ενέργειά του. Παρόλο που παραδέχθηκε ότι το γήρας φέρνει «χαμηλή ενέργεια» σε όλους, υποστήριξε ότι η δική του κατάσταση είναι άριστη. Μάλιστα, προσκόμισε την πρόσφατη ιατρική του εικόνα ως επιχείρημα: «…με ΤΕΛΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (“Το οποίο πέρασα με άριστα“) ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ, σίγουρα δεν είναι τώρα!». Ολοκλήρωσε την επίθεση με την πατριωτική έκκληση: «Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ & ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!!!»