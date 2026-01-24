Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέρχεται στα πρωτοσέλιδα, με μια δήλωση που προκαλεί σοκ και νέα γεωπολιτική ένταση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν ένα «μυστικό ηχητικό όπλο» σε επιχείρηση στη Βενεζουέλα, αφήνοντας να εννοηθεί πως πρόκειται για τεχνολογία που «κανείς άλλος στον κόσμο δεν διαθέτει».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η συσκευή, την οποία αμερικανικά μέσα αποκαλούν «The Discombobulator», έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιχείρηση, προκαλώντας σύγχυση και αποδιοργάνωση στις δυνάμεις ασφαλείας.

Ο ίδιος εμφανίστηκε βέβαιος ότι πρόκειται για υπερόπλο αμερικανικής υπεροχής, χωρίς όμως να δώσει τεχνικές λεπτομέρειες.

Πιό συγκεκριμένα:

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, το Σάββατο (24/1) σε αποκλειστική συνέντευξή του στη «New York Post» είπε ότι το νέο μυστικό όπλο «The Discombobulator» ήταν καθοριστικής σημασίας για την τολμηρή αμερικανική επιδρομή στο Καράκας, στις 3 Ιανουαρίου, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του Νίκολας Μαδούρο.

Αποκάλυψε ότι αυτό το μυστηριώδες όπλο αχρήστευσε τον εξοπλισμό του εχθρού όταν τα αμερικανικά ελικόπτερα εισέβαλαν στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας για να συλλάβουν τον ηγέτη της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες. «Η επιχείρησηολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, χωρίς να χαθεί ούτε μία αμερικανική ζωή».

Παρά τον θόρυβο που προκάλεσαν οι δηλώσεις, δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή τη χρήση ενός τέτοιου όπλου. Πλην όμως, ένα μέλος της προσωπικής φρουράς του Νικολάς Μαδούρο περιέγραψε τις στιγμές του πανικού, λέγοντας ότι «ξαφνικά όλα τα συστήματα ραντάρ απενεργοποιήθηκαν χωρίς καμία εξήγηση. Το επόμενο πράγμα που είδα,ε, ήταν drones, πολλά drones, να πετούν πάνω από τις θέσεις μας. Δεν ξέραμε πώς να αντιδράσουμε Στη συνέχεια εμφανίστηκαν ελικόπτερα, μόλις οκτώ, που μετέφεραν περίπου 20 Αμερικανούς στρατιώτες στην περιοχή».

Ήταν η στιγμή που το «The Discombobulator» στράφηκε απευθείας κατά των υπερασπιστών του Νίκολας Μαδούρο. Ο μάρτυρας δήλωσε:

«Σε κάποιο σημείο, εκτόξευσαν κάτι. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Ήταν σαν ένα πολύ έντονο ηχητικό κύμα. Ξαφνικά ένιωσα το κεφάλι μου να εκρήγνυται από μέσα. Όλοι αρχίσαμε να αιμορραγούμε από τη μύτη. Κάποιοι έκαναν εμετό με αίμα. Πέσαμε στο έδαφος, ανίκανοι να κινηθούμε. Δεν μπορούσαμε καν να σταθούμε όρθιοι ύστερα από αυτό το υπερηχητικό όπλο ή ό,τι άλλο ήταν».

Ορισμένοι αναλυτές συνδέουν τις περιγραφές με παλαιότερες αναφορές για «ηχητικές επιθέσεις» και το λεγόμενο «Σύνδρομο της Αβάνας», μια υπόθεση που παραμένει αμφιλεγόμενη και ανεξιχνίαστη, όπου διπλωμάτες είχαν καταγγείλει περίεργα συμπτώματα μετά από υποτιθέμενες «ηχητικές επιθέσεις». Αλλά και τότε, οι απαντήσεις δεν ήρθαν ποτέ.

Αντιδράσεις από τη Μόσχα

Το Κρεμλίνο αντέδρασε άμεσα, ζητώντας από τον Τραμπ να εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί όταν μιλά για «μυστικό ηχητικό όπλο».

Η Ρωσία προειδοποίησε ότι τέτοιες δηλώσεις εντείνουν την αβεβαιότητα και την ήδη εύθραυστη διεθνή ισορροπία.

Η υπόθεση προσθέτει και ένα ακόμη επίπεδο έντασης στη Λατινική Αμερική, με την Ουάσιγκτον να εμφανίζεται αποφασισμένη να διατηρήσει στρατηγικό έλεγχο στην περιοχή.

Το ερώτημα που μένει

Είτε πρόκειται για πραγματική στρατιωτική τεχνολογία είτε για πολιτικό αφήγημα, η δήλωση Τραμπ ανοίγει μια νέα συζήτηση:

πού σταματά η στρατιωτική ισχύς και πού αρχίζει η επικοινωνιακή επίδειξη; Και κυρίως: πόσο επικίνδυνο είναι να αφήνονται τέτοιοι ισχυρισμοί να αιωρούνται χωρίς καμία απόδειξη;

Πάντως όπως λένε διεθνείς αναλυτές: «Ο Τραμπ πέταξε μια φράση και ο κόσμος πάγωσε…»

