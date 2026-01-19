Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε στον Νορβηγό πρωθυπουργό, Γιόνας Γκαρ Στέρε, πως δεν νιώθει πλέον «υποχρέωση να σκέφτεται μόνο την ειρήνη», αφού η νορβηγική επιτροπή Νόμπελ δεν του απέδωσε το Νόμπελ Ειρήνης– επαναλαμβάνοντας παράλληλα την απαίτησή του για τον έλεγχο της Γροιλανδίας σε επιστολή του.

Δημοσιογράφος του PBS είχε αναφέρει την εν λόγω επιστολή, σημειώνοντας πως προωθήθηκε σε Ευρωπαίους πρέσβεις, και σχετικά δημοσιεύματα ακολούθησαν από το Reuters, το Bloomberg και άλλα ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, ο Τραμπ υποστηρίζει στην επιστολή του ότι του άξιζε το Νόμπελ Ειρήνης επειδή «σταμάτησε 8+ πολέμους» και προσθέτει πως «δεν νιώθω πλέον υποχρέωση να σκέφτομαι μόνο την ειρήνη, αν και θα έχει πάντα προτεραιότητα, μα μπορώ τώρα να σκέφτομαι τι είναι καλό και κατάλληλο για τις ΗΠΑ».

Επίσης, σύμφωνα με σχετικές τις σχετικές αναφορές, επαναφέρει το θέμα της Γροιλανδίας, λέγοντας πως η Δανία δεν μπορεί να την προστατέψει από τη Ρωσία και την Κίνα, και «γιατί έχουν δικαίωμα ιδιοκτησίας τέλος πάντων; Δεν υπάρχουν έγγραφα, είναι μόνο το ότι ένα σκάφος έφτασε εκεί πριν από εκατοντάδες χρόνια, μα και εμείς είχαμε σκάφη να φτάνουν εκεί. Έχω κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλο από τότε που ιδρύθηκε, και τώρα το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να κάνει κάτι για τις ΗΠΑ. Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής αν δεν έχουμε πλήρη και συνολικό έλεγχο της Γροιλανδίας. Ευχαριστώ! Πρόεδρος DJT».

Σύμφωνα με τον Νορβηγό πρωθυπουργό, το μήνυμα ήρθε λίγο αφού ο ίδιος και ο Αλεξάντερ Στουμπ της Φινλανδίας έστειλαν επιστολή όπου εξέφραζαν την αντίθεσή τους στους προτεινόμενους δασμούς σε βάρος κάποιων ευρωπαϊκών χωρών. «Υπογραμμίσαμε την ανάγκη για αποκλιμάκωση της ανταλλαγής λόγων και ζητήσαμε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Τραμπ, του Στουμπ και εμού» είπε στην εφημερίδα VG. Όπως σημείωσε, η απάντηση Τραμπ ήρθε «λίγο αφού στείλαμε το μήνυμα» και μετά ο Τραμπ αποφάσισε να μοιραστεί την επιστολή με τους αντιπροσώπους άλλων χωρών του ΝΑΤΟ.