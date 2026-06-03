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Μιλώντας στο podcast «Pod Force One» της εφημερίδας New York Post, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν συμφώνησε να εγκαταλείψει τα πυρηνικά όπλα, μολονότι η Τεχεράνη δηλώνει εδώ και χρόνια ότι δεν αναπτύσσει πυρηνική ενέργεια με σκοπό την παραγωγή όπλων.

«Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Και έχουν ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Αυτό ήταν το σημαντικό», είπε ο Τραμπ.

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Ο ίδιος απέρριψε τον ισχυρισμό ότι το Ιράν έχει το πάνω χέρι στη σύγκρουση και επανέλαβε ότι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει το 100% του ναυτικού και της αεροπορίας του. Έχουν μείνει με πολύ λίγους στρατιώτες, υποστήριξε και πρόσθεσε: «Δεν έχει ηγεσία, καμία ηγεσία».

Βέβαια ο Τραμπ επιβεβαίωσε λίγο αργότερα ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις. «Συμμετέχει, σίγουρα. Λένε ότι δίνει την έγκρισή του επειδή έτσι γίνεται εδώ και πολύ, πολύ καιρό. Ο πατέρας του και μετά αυτός, υποθέτω ότι είναι μια διαδοχή».

Μάλιστα δήλωσε ότι τα πάει καλά με τον Ματζτάμα Χαμενεΐ και δεν απέκλεισε να συναντηθεί μαζί του. «Φαίνεται να τα πάμε αρκετά καλά. Πιθανότατα θα συναντηθούμε κάποια στιγμή, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».

Εξάλλου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ απέρριψε την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, καθώς «οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ ήταν πολύ αποτελεσματικοί».

«Δεν χρειαζόμαστε στρατιώτες επί του εδάφους τώρα. Λοιπόν, το κάναμε, ξέρετε, εξαλείψαμε μεγάλο μέρος του στρατού τους απλώς με βομβαρδισμούς. Δεν στείλαμε κανέναν επί του εδάφους.

«Δεν θέλετε να το κάνετε αυτό (σ.σ την αποστολή χερσαίων δυνάμεων) αν μπορείτε να το αποφύγετε», πρόσθεσε.

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Σε σχέση με τα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ είπε ότι δεν περιμένει να κρατήσει για πολύ καιρό ακόμα ενώ υποβάθμισε τις επιπτώσεις στην οικονομία από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

«Νομίζω ότι αυτό (σ.σ. ο αποκλεισμός) θα επιλυθεί αρκετά γρήγορα», ανέφερε και είπε ότι η οικονομία του Ιράν καταρρέει:

«Η οικονομία του Ιράν καταρρέει. Έχει πληθωρισμό 250%. Όλα τα κακά που μπορεί να έχει κανείς, τα έχει».

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