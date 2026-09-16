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Μόλις 105 σοροί, δηλαδή περίπου το 7% του συνόλου, έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί μετά την καταστροφική πλημμύρα που έπληξε το Νεπάλ, την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι οικογένειες των θυμάτων περιμένουν απαντήσεις από τις αρχές, ενώ οι πιθανότητες να εντοπιστούν επιζώντες μειώνονται όσο περνούν οι ημέρες.

Η φονική κατολίσθηση και οι πλημμύρες σημειώθηκαν στις 26 Αυγούστου, στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα, μετά την κατάρρευση παγετώνα. Η καταστροφή έπληξε ορεινές περιοχές και υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 1.399 ανθρώπων.

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Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Μείωσης του Κινδύνου και Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ, περίπου 5.200 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων 636 αλλοδαποί. Η υπηρεσία ανέφερε στο Reuters ότι έχουν ληφθεί δείγματα DNA από 1.206 σορούς, καθώς και 1.889 δείγματα από συγγενείς αγνοουμένων, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί μόλις 105 σοροί, οι οποίες και παραδόθηκαν στις οικογένειές τους.

Στις επιχειρήσεις εντοπισμού συμμετέχουν drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες, ελικόπτερα και εξειδικευμένες ομάδες διάσωσης. Οι έρευνες έχουν οδηγήσει και σε ορισμένες διασώσεις ανθρώπων που είχαν εγκλωβιστεί σε σήραγγες υδροηλεκτρικών εργοστασίων.

Παρά τις προσπάθειες των αρχών, οικογένειες αλλοδαπών αγνοουμένων αναφέρουν ότι η ενημέρωση για την πορεία των ερευνών έχει περιοριστεί σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Οι αρχές χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα δύσκολη την επιχείρηση, καθώς οι διασώστες καλούνται να αντιμετωπίσουν στενούς χώρους, δύσβατο ορεινό έδαφος και τεράστιες ποσότητες από συντρίμμια που έχουν συσσωρευτεί στις πληγείσες περιοχές.

Η αρμόδια υπηρεσία υποστηρίζει ότι συνεχίζει να ενημερώνει τις πρεσβείες και τις οικογένειες των αγνοουμένων μέσω διαφορετικών διαύλων επικοινωνίας.