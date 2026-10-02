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Το τραγικό περιστατικό συνέβη λίγες ώρες μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης που ανέθετε την κύρια φροντίδα του παιδιού στον πατέρα.

Η δράστις, η οποία βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια, υπέκυψε στα τραύματά της μία ημέρα μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Η δικαστική απόφαση επέβαλε επιπλέον περιορισμούς στη μητέρα σχετικά με την επικοινωνία και τη συμμετοχή της στις δραστηριότητες της ανήλικης.

Οι συγγενείς του πατέρα δήλωσαν συντετριμμένοι, επισημαίνοντας ότι ο Άαρον Σαβέλα είχε ακολουθήσει πιστά όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την προστασία της κόρης του.

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Σοκ έχει προκαλέσει στο Χιούστον του Τέξας η οικογενειακή τραγωδία με θύματα μια 4χρονη και τη μητέρα της. Η 35χρονη Σιμπέλ Σαβέλα, η οποία βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της για την επιμέλεια της κόρης τους, φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε το παιδί και στη συνέχεια να έστρεψε το όπλο στον εαυτό της. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης που δεν δικαίωνε τη μητέρα.

Η Σαβέλα επρόκειτο το βράδυ της Τρίτης να παραδώσει την 4χρονη Βίβιαν στον πατέρα της, Άαρον Σαβέλα. Ωστόσο, σύμφωνα με το ABC13, αντί να πραγματοποιηθεί η παράδοση, η 35χρονη πυροβόλησε θανάσιμα την κόρη της μέσα στην κατοικία της στο Χιούστον και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε.

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Texas mom shoots daughter, 4, in murder-suicide hours after losing custody battle https://t.co/CRlyt0NwPd pic.twitter.com/QgfgDczoHw — New York Post (@nypost) October 2, 2026

«Υπήρξε νωρίτερα την ίδια ημέρα ακρόαση για την επιμέλεια, η οποία δεν είχε καλή έκβαση για τη μητέρα», δήλωσε ο υπαστυνόμος της αστυνομίας του Χιούστον, Λάρι Κρόουσον. «Επέστρεψε στο σπίτι, πυροβόλησε την 4χρονη και στη συνέχεια πυροβόλησε τον εαυτό της», πρόσθεσε.

Η γυναίκα διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε για μία ημέρα. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε τελικά στα τραύματά της.

35-year-old mom k+lls 4-year-old daughter, takes her own life just hours after losing custody battle with the girl’s dad in Texas, USA pic.twitter.com/O4j2EZbAYC — Instablog9ja (@instablog9ja) October 2, 2026

Η δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια

Η Σιμπέλ Σαβέλα, με καταγωγή από τη Βραζιλία, είχε παντρευτεί τον Άαρον Σαβέλα και το ζευγάρι πήρε διαζύγιο τον Νοέμβριο του 2024, ύστερα από τέσσερα χρόνια γάμου. Μετά τον χωρισμό τους, οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν σε δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια της κόρης τους.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, νέα απόφαση είχε εκδοθεί περίπου οκτώ ώρες πριν από το τραγικό περιστατικό, με την οποία επιβλήθηκαν επιπλέον περιορισμοί στη μητέρα.

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Μεταξύ άλλων, η Σαβέλα δεν μπορούσε να επικοινωνεί με την κόρη της στα πορτογαλικά, εκτός εάν κατά τη συνομιλία υπήρχε επόπτης που γνώριζε τη συγκεκριμένη γλώσσα. Παράλληλα, είχε αποκλειστεί από σχολικές εκδηλώσεις και εξωσχολικές δραστηριότητες της 4χρονης.

Every humiliating detail of custody hearing that saw heiress mother lose daughter, 4, to private equity lawyer ex… hours before youngster was executed in Texas gated community home https://t.co/GhLJThMuss — Daily Mail (@DailyMail) October 1, 2026

Η δικαστική απόφαση προέβλεπε ακόμη την καταβολή διατροφής προς τον πρώην σύζυγό της, καθώς και την κάλυψη από την πλευρά της του 50% των ιατρικών εξόδων της Βίβιαν που δεν καλύπτονταν από ασφαλιστική κάλυψη.

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Δεν είχε γίνει γνωστό άμεσα τι οδήγησε το δικαστήριο στην επιβολή των συγκεκριμένων περιορισμών ούτε γιατί η κύρια φροντίδα της 4χρονης ανατέθηκε στον πατέρα της.

Την ίδια στιγμή, συγκλονισμένοι εμφανίζονται οι συγγενείς της μικρής Βίβιαν μετά την τραγωδία. «Η Βίβιαν ήταν τεσσάρων ετών. Την αγαπούσε απεριόριστα ο πατέρας της, Άαρον, και όλοι όσοι τη γνώρισαν. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό που μας αφαιρέθηκε», ανέφεραν σε δήλωσή τους.

Texas mother kills 4 year old daughter before shooting herself and later dying in hospital after a custody ruling placed the child in her father’s care pic.twitter.com/WjHKGe4hVm Advertisement October 2, 2026

Η οικογένεια του πατέρα υποστήριξε ακόμη πως ο Άαρον είχε κινηθεί μέσα από όλες τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες, προκειμένου να εξασφαλίσει την προστασία της κόρης του.

«Ο Άαρον έκανε όλα όσα ζητά ο νόμος από έναν γονέα που προσπαθεί να προστατεύσει το παιδί του. Εμπιστεύθηκε τα δικαστήρια. Ακολούθησε κάθε εντολή και περίμενε τη διαδικασία να λειτουργήσει», ανέφεραν.

«Την Τρίτη, ένας δικαστής ανέθεσε στον Άαρον την κύρια φροντίδα της Βίβιαν και εκείνη επρόκειτο να πάει στο σπίτι του το ίδιο βράδυ. Δεν έφτασε ποτέ».

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«Κανείς στο δικαστήριο δεν φανταζόταν αυτή την κατάληξη»

Η Σάρλοτ Ρέινγουότερ, δικηγόρος που εκπροσωπούσε τον Άαρον Σαβέλα, μίλησε στο KHOU για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά την τραγωδία, χαρακτηρίζοντας την οικογένεια «συντετριμμένη από αυτή την εξέλιξη».

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«Ασκώ το οικογενειακό δίκαιο εδώ και 28 χρόνια και δεν έχω βιώσει ποτέ κάτι παρόμοιο», είπε. «Δεν νομίζω ότι κανείς μέσα στη δικαστική αίθουσα την Τρίτη μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή θα ήταν η κατάληξη».

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση, ενώ η οικογένεια της 4χρονης προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια της μικρής Βίβιαν, η οποία σημειώθηκε λίγες μόλις ώρες μετά τη δικαστική απόφαση που αφορούσε την επιμέλειά της.

(Με πληροφορίες από ABC13.com)

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