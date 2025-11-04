Ο εργάτης ο οποίος ανασύρθηκε χθες Δευτέρα (3/11) από τα συντρίμμια του μεσαιωνικού πύργου Torre dei Conti («Πύργος των Κόμηδων») στη Ρώμη, τμήμα του οποίου είχε καταρρεύσει νωρίτερα, διαπιστώθηκε πως είναι νεκρός, λίγη ώρα αφού διακομίστηκε σε νοσοκομείο, μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Οκτάι Στρόιτσι, 66 ετών, ρουμάνος υπήκοος, διατηρούσε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της πολύωρης επιχείρησης διάσωσης, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας. Ωστόσο, διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

❌️ #Roma, estratto in vita dai #vigilidelfuoco e affidato ai sanitari per il trasporto in ospedale l'operaio bloccato sotto le macerie per il crollo della Torre dei Conti. Sul posto hanno operato 140 unità del Corpo nazionale [#3novembre 23:00] pic.twitter.com/lPr7gH8qD9 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 3, 2025

Άνδρες της πυροσβεστικής της Ρώμης κατάφεραν να τον βγάλουν από τα συντρίμμια χθες βράδυ, έπειτα από 11 και πλέον ώρες που παρέμενε παγιδευμένος. Ήδη στο ασθενοφόρο που βρισκόταν στο σημείο της κατάρρευσης, ο γιατρός προχώρησε σε καρδιακές μαλάξεις για να αντιμετωπιστεί η καρδιακή ανακοπή που είχε προκύψει.

Όμως στο νοσοκομείο Ουμπέρτο Πρίμο της Ρώμης οι προσπάθειες των γιατρών επί μία περίπου ώρα να τον επαναφέρουν αποδείχτηκαν άκαρπες.

Τις έντεκα ώρες που διήρκεσαν οι επιχειρήσεις διάσωσης, ο Οκτάι Στρόιτσι επικοινωνούσε με τους διασώστες, οι οποίοι είχαν καταφέρει να του δώσουν και μάσκα οξυγόνου. Μια ώρα περίπου πριν από τη διάσωσή του, ο εργάτης τους είχε πει «βιαστείτε, διότι δεν θα αντέξω ακόμη για πολύ».

Οι ειδικές ομάδες των πυροσβεστών κατά την τελευταία φάση της επιχείρησης εισήλθαν στον πύργο, παρά τον μεγάλο κίνδυνο νέων καταρρεύσεων, για να επισπεύσουν την ολοκλήρωση της διάσωσης. Στην προσπάθεια απεγκλωβισμού συμμετείχαν πάνω από 140 άνδρες της ιταλικής πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Sono drammatiche le immagini che raccontano quello che sta accadendo a Largo Corrado Ricci.

C'è grande apprensione e preoccupazione per i due crolli consecutivi che hanno interessato in poche ore la Torre dei Conti nell'area del parco archeologico dei Fori Imperiali.

Prima di… pic.twitter.com/kjCauvNvMW Advertisement November 3, 2025

Τμήμα της πρόσοψης του Torre dei Conti («Πύργου των Κομήτων»), σε ιδιαίτερα τουριστική περιοχή, όπου δεσπόζουν το Κολοσσαίο και η Ρωμαϊκή Αγορά, κατέρρευσε χθες το πρωί, με αποτέλεσμα να πέσουν συντρίμμια στον δρόμο και να υψωθεί σύννεφο σκόνης.

Τρεις εργάτες κατέστη δυνατό να απομακρυνθούν εσπευσμένα, ο ένας με κρανιακό τραύμα, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ. Ο τελευταίος εργάτης όμως ήταν ακόμη παγιδευμένος όταν κατέρρευσε κι άλλο τμήμα του πύργου, δυο ώρες αργότερα, περιπλέκοντας το έργο των διασωστών.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και τα μέλη της κυβέρνησής της εξέφρασαν βαθιά θλίψη για τον θάνατο του Οκτάι Στρόιτσι ενώ ο Φραντσέσκο Ρόκα, επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης, εξέφρασε μέσω Facebook τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς του θανόντα «παρά τη μεγάλη προσπάθεια των διασωστών», προσθέτοντας πως «κανένας δεν μπορεί και δεν πρέπει να πεθαίνει στη δουλειά».

Κατάρρευση του Πύργου των Κόμηδων

Με τον αέρα ακόμα γεμάτο σκόνη, πυροσβέστες χρησιμοποίησαν γερανούς για να φτάσουν σε παράθυρα του πύργου, ενώ drone μπήκε από διαφορετικό παράθυρο, για να γίνει κατόπτευση.

Άλλος εργάτης, παρών στο κτίριο όταν έγινε η κατάρρευση, ο Οταβιάνο, 67 χρονών, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως μπόρεσε να σωθεί βγαίνοντας από μπαλκόνι. «Δεν ήταν ασφαλές. Θέλω απλά να γυρίσω σπίτι μου», εκμυστηρεύτηκε με τα ρούχα καλυμμένα ακόμη από τη σκόνη.

Η κατάρρευση αρχικά έγινε σε αντιστήριγμα και μέρος της βάσης του πύργου, κατόπιν σε τμήμα του κλιμακοστασίου, ανέφερε η εφορεία αρχαιοτήτων της Ρώμης σε ανακοίνωσή της.

Διασώστες μετά την κατάρρευση του Πύργου των Κόμηδων

Η φάση των εργασιών που άρχισαν τον Ιούνιο του 2025 και αφορούσαν κυρίως την αφαίρεση αμιάντου είχε πρακτικά ολοκληρωθεί.

Ανάλυση που έγινε προτού αρχίσουν οι εργασίες «επιβεβαίωσαν πως υπήρχαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας» για να εκτελεστούν, σύμφωνα με τη εφορεία αρχαιοτήτων.

Ο Torre dei Conti κατασκευάστηκε τον 9ο αιώνα, κατόπιν επεκτάθηκε τον 13ο από τον πάπα Ιννοκέντιο Γ΄ για την οικογένειά του. Είχε κλείσει το 2007 και ανακαινιζόταν χάρη σε ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μεταμορφωθεί σε πολιτιστικό κέντρο.

Η εισαγγελία της Ρώμης ξεκίνησε έρευνα για εξ αμελείας ανθρωποκτονία.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)