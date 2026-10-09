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Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας τόνισε ότι καμία δικαστική απόφαση δεν μπορεί να απαγορεύσει την ερμηνεία έργων που αποτελούν πολιτιστικό ιδίωμα.

Το περιβάλλον της Άννας Βίσση διέψευσε δημοσιεύματα που την ήθελαν να αναζητά νέους δημιουργούς για το επόμενο άλμπουμ της.

Η μελλοντική χρήση των τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα σε ζωντανές εμφανίσεις εξαρτάται πλέον από τις νέες οικονομικές απαιτήσεις του συνθέτη.

Ο Νίκος Καρβέλας εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε άλλους καλλιτέχνες την επανεκτέλεση και κυκλοφορία των τραγουδιών της Άννας Βίσση.

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Τους τόνους επιθυμεί πλέον να ρίξει η Άννα Βίσση στη δημόσια διένεξή της με τον Νίκο Καρβέλα, την ίδια στιγμή από αρκετά Μέσα έχουν επιλέξει να στηρίξουν ανοιχτά τον γνωστό δημιουργό.

Αυτό φάνηκε τουλάχιστον από την ανακοίνωση του δικηγόρου της, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, που στάλθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής και τονίζεται ότι «δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τραγούδια που αποτελούν πολιτιστικό ιδίωμα για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στην Κύπρο».

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Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας στη μεγάλη συναυλία της στο Ηρώδειο το 2023 (φωτό: Studio Panoulis).

Όπως είχε τονιστεί πριν από ένα δεκαήμερο στη HuffPost, η απόφαση να μη λειτουργήσει τη φετινή σεζόν το «Αθηνών Αρένα» είχε ληφθεί πριν από τη ρήξη στη σχέση της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα. Και αυτό γιατί οι εργασίες δεν θα έχουν ολοκληρωθεί πριν από τον Μάρτιο, οπότε η ερμηνεύτρια και η ομάδα της είχαν συμφωνήσει ότι δεν υπήρχε λόγος να λειτουργήσει ο χώρος μόνο για έναν μήνα μέχρι το Πάσχα, αλλά να παρουσιάζουν το μοναδικό, για τα ελληνικά δεδομένα, θέαμα που έχουν σχεδιάσει τον Οκτώβριο του 2027.

Μάλιστα όλοι γνώριζαν ότι ο Νίκος Καρβέλας θα αποτελούσε σημαντικό ρόλο του παραπάνω εγχειρήματος και πως μέχρι τότε οι σχέσεις του με την οικογένεια Κούστα έδειχναν άκρως αρμονικές και δεν περιορίζονταν μόνο σε επαγγελματικές συναναστροφές.

Άννα Βίσση: Έκανε τελικά επαφή με άλλους συνθέτες;

Το στενό περιβάλλον της Άννας Βίσση διαψεύδει επίσης κατηγορηματικά τα ρεπορτάζ που τη θέλουν να έχει έρθει σε επαφή με άλλους δημιουργούς ώστε να της γράψουν τραγούδια για το νέο της άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει από τη Vission Music και μάλιστα να έχει εισπράξει ήδη μια αρνητική απάντηση.

«Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών ήταν τόσο καταιγιστικές και στενάχωρες που και αυτό θα ήταν το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτόταν τη δεδομένη στιγμή. Δεν έχει μιλήσει με κάνεναν συνθέτη.» αναφέρει πηγή κοντά στην Άννα Βίσση.

Τελικά όμως θα μπορέσει η Άννα Βίσση να ερμηνεύσει ζωντανά τα τραγούδια που της έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας; Αυτό εξαρτάται κυρίως από τον ίδιο, καθώς πλέον θα ζητάει όσα χρήματα θέλει εκείνος- και όχι το καθιερωμένο 7%- από όποιον καλλιτέχνη επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το πνευματικό του έργο στις ζωντανές του εμφανίσεις.

Επίσης από εδώ και πέρα ο Νίκος Καρβέλας δεν αποκλείεται να επιτρέψει για πρώτη φορά την επανεκτέλεση και κυκλοφορία των τραγουδιών της Άννας Βίσση από άλλους καλλιτέχνες κάτι που μέχρι σήμερα απαγόρευε ρητά.

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