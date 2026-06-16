Χαμηλά νούμερα για άλλη μια μέρα κατέγραψε η εκπομπή της Φαίης Σκορδά στο δυναμικό κοινό (7,1%) με τον Γιώργο Λιάγκα να ανεβάζει στροφές και να επιστρέφει στα διψήφια ποσοστά (10,2%). Την νίκη στο δυναμικό κοινό πήρε η Κατερίνα Καινούργιου με 13,3% ενώ στο σύνολο την κούρσα οδήγησαν, όπως σχεδόν κάθε μέρα, οι «Αταίριαστοι» με 16,9%. Μέτρια επίδοση για το δίδυμο Σεργουλόπουλου- Μελιτά στην ΕΡΤ1 (4,3% στο δυναμικό και 2,5% στο σύνολο), ενώ λίγο νωρίτερα το δίδυμο Κατσούλη- Ηλιάκη είχε προσελκύσει το 7,7% του δυναμικού κοινού.
Νωρίτερα, είχε δοθεί μεγάλη «μάχη» ανάμεσα στo Happy Day που ξεκινάει στις 07.45 και την «Κοινωνία ώρα Mega» που αρχίζει στις 6 το πρωί. Την πρώτη ώρα της εκπομπής του ALPHA, το MEGA έκανε σχεδόν τα διπλάσια νούμερα φτάνοντας το 21,4% με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να περνάει μπροστά μετά τις 08.45 και να κάνει τελικά μέσο όρο 12,9%.
Μάλιστα το δίδυμο Χασαπόπουλου- Βούλγαρη έκανε λίγο μετά την έναρξη μόλις 1,5% στο δυναμικό κοινό για να περάσει στα διψήφια ποσοστά μετά τις 7 το πρωί. Το ίδιο τέταρτο που το δυναμικό κοινό έδινε μόλις 1,5% στο MEGA, τα νούμερα στο σύνολο ανέβαιναν στο 22,7%!
Η ανατροπή έγινε λίγο μετά, με τη Ζήνα Κουτσελίνη να παίρνει ένα υψηλό lead in από το δίδυμο Χατζίδου- Παύλου (10,4%) και να κάνει μέσο όρο 12,8% , αφήνοντας πίσω τον Πέτρο Κουσουλό με 8,2%.
Υψηλά νούμερα για την ΕΡΤ2 λόγω Μουντιάλ
Απογοητευτικά νούμερα στον ΑΝΤ1 για το «Ρουκ Ζουκ» της Ζέτας Μακρυπούλια (6,3% ), το κεντρικό δελτίο (5,6%) αλλά και για τους «Σούπερ Ήρωες» (6,2%). Χαμηλή επίδοση και για το Cash or Trash (7,6%), που έχει ήδη ξεκινήσει γυρίσματα για τη νέα σεζόν.
Στις σειρές της Prime Time, τα πιο υψηλά νούμερα στο κοινό 18-54 κατέγραψε ο ALPHA με το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» (18,5%) αν και το Μουντιάλ απογείωσε τα ποσοστά της ΕΡΤ2 φτάνοντας το 29,8% στον αγώνα του Βελγίου με την Αίγυπτο που έληξε ισόπαλος (1-1).