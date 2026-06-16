Τι νούμερα έκαναν τη Δευτέρα η Φαίη Σκορδά και η Ζήνα Κουτσελίνη;

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Χαμηλά νούμερα για άλλη μια μέρα κατέγραψε η εκπομπή της Φαίης Σκορδά στο δυναμικό κοινό (7,1%) με τον Γιώργο Λιάγκα να ανεβάζει στροφές και να επιστρέφει στα διψήφια ποσοστά (10,2%). Την νίκη στο δυναμικό κοινό πήρε η Κατερίνα Καινούργιου με 13,3% ενώ στο σύνολο την κούρσα οδήγησαν, όπως σχεδόν κάθε μέρα, οι «Αταίριαστοι» με 16,9%. Μέτρια επίδοση για το δίδυμο Σεργουλόπουλου- Μελιτά στην ΕΡΤ1 (4,3% στο δυναμικό και 2,5% στο σύνολο), ενώ λίγο νωρίτερα το δίδυμο Κατσούλη- Ηλιάκη είχε προσελκύσει το 7,7% του δυναμικού κοινού.

Ανεβασμένα νούμερα για το δίδυμο του «Νωρίς νωρίς» στην ΕΡΤ1.

Νωρίτερα, είχε δοθεί μεγάλη «μάχη» ανάμεσα στo Happy Day που ξεκινάει στις 07.45 και την «Κοινωνία ώρα Mega» που αρχίζει στις 6 το πρωί. Την πρώτη ώρα της εκπομπής του ALPHA, το MEGA έκανε σχεδόν τα διπλάσια νούμερα φτάνοντας το 21,4% με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να περνάει μπροστά μετά τις 08.45 και να κάνει τελικά μέσο όρο 12,9%.

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Η Τίνα Μεσσαροπούλου με τον Κώστα Φραγκολιά και την αρχισυντάκτρια του Happy Day, Μαίρη Παλιαλέξη.

Μάλιστα το δίδυμο Χασαπόπουλου- Βούλγαρη έκανε λίγο μετά την έναρξη μόλις 1,5% στο δυναμικό κοινό για να περάσει στα διψήφια ποσοστά μετά τις 7 το πρωί. Το ίδιο τέταρτο που το δυναμικό κοινό έδινε μόλις 1,5% στο MEGA, τα νούμερα στο σύνολο ανέβαιναν στο 22,7%!

Η ανατροπή έγινε λίγο μετά, με τη Ζήνα Κουτσελίνη να παίρνει ένα υψηλό lead in από το δίδυμο Χατζίδου- Παύλου (10,4%) και να κάνει μέσο όρο 12,8% , αφήνοντας πίσω τον Πέτρο Κουσουλό με 8,2%.

Υψηλά νούμερα για την ΕΡΤ2 λόγω Μουντιάλ

Απογοητευτικά νούμερα στον ΑΝΤ1 για το «Ρουκ Ζουκ» της Ζέτας Μακρυπούλια (6,3% ), το κεντρικό δελτίο (5,6%) αλλά και για τους «Σούπερ Ήρωες» (6,2%). Χαμηλή επίδοση και για το Cash or Trash (7,6%), που έχει ήδη ξεκινήσει γυρίσματα για τη νέα σεζόν.

Ο Βέλγος Ρόμελου Λουκάκου πανηγυρίζει το αυτογκόλ του Αιγύπτιου Μοχάμεντ Χάνι.

Στις σειρές της Prime Time, τα πιο υψηλά νούμερα στο κοινό 18-54 κατέγραψε ο ALPHA με το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» (18,5%) αν και το Μουντιάλ απογείωσε τα ποσοστά της ΕΡΤ2 φτάνοντας το 29,8% στον αγώνα του Βελγίου με την Αίγυπτο που έληξε ισόπαλος (1-1).