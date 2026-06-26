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Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Η Φαίη Σκορδά κατέλαβε την πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη με ποσοστό 10,9%, ενώ το MEGA αποφάσισε τη διακοπή της εκπομπής της μετά από δύο σεζόν.
- Οι «Αταίριαστοι» κυριάρχησαν στο σύνολο κοινού με 13,9%, ενώ ο Πέτρος Κουσουλός και ο Νίκος Ευαγγελάτος διατήρησαν την πρωτιά στις αντίστοιχες μεσημεριανές και απογευματινές ζώνες.
- Ο ALPHA σημείωσε υψηλές τηλεθεαματικότητες με το φινάλε της σειράς «Να μ' αγαπάς», η οποία έφτασε το 30,3% στο σύνολο του κοινού.
- Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Μια νύχτα μόνο» στο MEGA και ο τελικός του Master Chef κατέγραψαν ανεβασμένα ποσοστά τηλεθέασης παρά τον έντονο ανταγωνισμό.
Λίγο πριν από το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν, η πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη αλλάζει συνεχώς χέρια: Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, πήρε προβάδισμα η Φαίη Σκορδά με 10,9%, τη στιγμή που το MEGA πήρε την απόφαση να διακόψει την εκπομπή της μετά από δύο σεζόν και να μην ανανεώσει το συμβόλαιό της- μάλιστα την περσινή χρονιά η Φαίη είχε βγει πρώτη στο δυναμικό κοινό, ενώ φέτος κατέληξε δεύτερη.
Η δεύτερη θέση πήγε για άλλη μια φορά στον Γιώργο Λιάγκα, ενώ η Κατερίνα Καινούργιου έκανε μονοψήφια για άλλη μια μέρα (6,8%), έχοντας πάρει πολύ χαμηλό lead in (4%) από το Happy Day (μέσος όρος: 13,1%). Το δίδυμο Χατζίδου- Παύλου βρέθηκε επίσης χαμηλά με 4,5%, πιο κάτω και από το δίδυμο Στραβελάκη- Καραμήτρου στο OPEN (5%).
Στο σύνολο κοινού, την πρώτη θέση πήραν οι «Αταίριαστοι» με 13,9%, με τον Γιώργο Λιάγκα να καταλήγει σχεδόν ισόπαλος με τη Φαίη Σκορδά (12,3% και 12,1% αντίστοιχα), ενώ η Κατερίνα Καινούργιου βρέθηκε εκτός βάθρου με 10%.
Στη μεσημεριανή ζώνη, ο Πέτρος Κουσουλός κρατήθηκε στην πρώτη θέση με 14,1% (16,7% στο σύνολο), δίνοντας ώθηση στο «Ρουκ Ζουκ» που επέστρεψε στα διψήφια ποσοστά (11,1%). Ο Νίκος Ευαγγελάτος διατήρησε την κυριαρχία του στην απογευματινή ζώνη με 17,5% στο κοινό και 22,3% στο σύνολο.
Κατάφερε να πάρει την πρωτη θέση ο τελικός του MasterChef;
Στα δελτία ειδήσεων η πρώτη θέση πήγε στο MEGA με 13,5%, ενώ την ίδια ώρα ο ALPHA μετέδιδε το φινάλε της σειράς «Να μ’αγαπάς» με μέσο όρο 23,8% στο δυναμικό και 30,3% στο σύνολο κοινού. Πολύ υψηλές επιδόσεις και για το «Σόι σου» που ακολούθησε με 28,3% και 22,9% αντίστοιχα.
Ανεβασμένα ποσοστά και για το τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Μια νύχτα μόνο» με 13,7% στο κοινό 18-54 και 19,7% στο σύνολο, ενώ ο τελικός του Master Chef, παρά τον ανταγωνισμό του Μουντιάλ (άγγιξε το 23,7%) έκανε 13,9% στο δυναμικό και 14,1% στο σύνολο κοινού.