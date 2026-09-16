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Ο εκλιπών υπήρξε διακεκριμένο στέλεχος της Ολυμπιακής Αεροπορίας και της IATA, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των διεθνών τιμολογιακών δομών.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε την επόμενη ημέρα του θανάτου του και ακολούθησε η αποτέφρωσή του στη Ριτσώνα.

Η απώλεια του πατέρα του δημοσιογράφου συνέπεσε χρονικά με την προγραμματισμένη επιστροφή της εκπομπής του στην τηλεόραση.

Η εκπομπή επιστρέφει την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στο OPEN με νέα σύνθεση συνεργατών και καλεσμένο τον Νίκο Καρβέλα.

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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών το πρωί της Δευτέρας ο πατέρας του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, Σπύρος, σε ηλικία 90 ετών στο σπίτι του στο κέντρο της Αθήνας. Στο πλευρό του ήταν τόσο η δεύτερη σύζυγός του, όσο και ο 46χρονος δημοσιογράφος. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη την επόμενη μέρα, ενώ στη συνέχεια η οικογένεια έφτασε στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, σύμφωνα με την επιθυμία του αποθανόντος.

Το πρωί της Τετάρτης, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος ανακοίνωσε μέσω Facebook την απώλεια του αγαπημένου του πατέρα με ένα ιδιαίτερο τρόπο, που έμοιαζε με επίσημη ανακοίνωση της IATA, στην οποία εργαζόταν ο Σπύρος Μπογδάνος μέχρι τη συνταξιοδότησή του.

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Προτεραιότητα: QU (Επείγον)

Από: HDQIAXB (Κεντρικά Γραφεία της IATA στη Γενεύη)

Προς: Όλες τις Αεροπορικές Εταιρείες-Μέλη / Όλους τους Εκπροσώπους της Διάσκεψης Κυκλοφορίας / ATHOBOA (Olympic Airways Αθήνα)

14 Σεπτεμβρίου 2026

Με βαθιά λύπη ο Γενικός Διευθυντής ενημερώνει τα μέλη για τον θάνατο του Σπύρου Γ. Μπογδάνου, Διευθυντή Τιμολογίων και επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ολυμπιακής Αεροπορίας στην IATA.

Διακεκριμένος ηγέτης στις διασκέψεις κυκλοφορίας, διαδραμάτισε ζωτικό ρόλο στη διαμόρφωση των διεθνών τιμολογιακών δομών και στην προώθηση της παγκόσμιας συνεργασίας κατά τη διάρκεια μιας εποχής μετασχηματισμού για την εμπορική αεροπορία και το μεταπολεμικό κόσμο.

Η εμπειρία, η ακεραιότητα και η αφοσίωσή του του εξασφάλισαν το βαθύ σεβασμό των συναδέλφων σε όλο τον κλάδο. Εξ ονόματος της ένωσης και των μελών της, εκφράστηκαν τα βαθύτατα συλλυπητήρια και τα συγχαρητήρια στην οικογένειά του και στην Ολυμπιακή Αεροπορία.

Θα ακολουθήσει επίσημη ενημερωτική επιστολή σε μνήμη του και ενημερωτικό δελτίο για τις διακονίες μέσω ταχυδρομείου.

Knut Hammarskjöld

Γενικός Διευθυντής της IATA

Η απώλεια του πατέρα του Κωνσταντίνου Μπογδάνου συνέπεσε με την τηλεοπτική του επιστροφή του στη βραδινή ζώνη του OPEN, που είναι προγραμματισμένη για αύριο Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου.

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Κοινωνία Άνω Κάτω: Πρεμιέρα με Κωνσταντίνο Μπογδάνο, Εύη Φραγκάκη και Τάσο Ντούγκα

Μετά την αποχώρηση της Ναταλί Βέλτση από την «Κοινωνία Άνω Κάτω» εξαιτίας του βεβαρημένου προγράμματός της, τη θέση της πήρε η δημοσιογράφος Εύη Φραγκάκη, που αποχώρησε από το Action24. H εκπομπή επιστρέφει αυτή την Πέμπτη μισή ώρα πριν από τα μεσάνυχτα με πρώτο καλεσμένο τον Νίκο Καρβέλα, ο οποίο έχει όρο να δίνει μόνο ζωντανές συνεντεύξεις. Ακολουθεί το επίσημο δελτίο Τύπου του OPEN:

Στο τιμόνι της παρουσίασης βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος που με τη δημοσιογραφική του ματιά και το καυστικό του σχόλιο δίνει τον τόνο σε μια εκπομπή που δεν φοβάται να θέσει δύσκολα ερωτήματα.

Μαζί του η Εύη Φραγκάκη και ο Αναστάσιος Ντούγκας καταθέτουν την εμπειρία τους και τη δική τους ματιά πάνω στα πράγματα, ενώ στην εκπομπή συμμετέχει και ο Σταύρος Μπαλάσκας.

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Οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο επίκεντρο υποθέσεων που απασχόλησαν την κοινή γνώμη μιλούν, αποκαλύπτουν τη δική τους αλήθεια και δίνουν απαντήσεις στα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά. Ακόμα, φέτος, τα σχόλια, οι τάσεις και οι αντιδράσεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπαίνουν ενεργά στο μικροσκόπιο της εκπομπής, γεφυρώνοντας την τηλεόραση με τον παλμό του διαδικτύου.

Οι πρωταγωνιστές της επικαιρότητας απέναντι στα ερωτήματα. Πρόσωπα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δημόσιας συζήτησης ανοίγουν τα χαρτιά τους και μιλούν για όσα γνωρίζουν, όσα έζησαν και όσα μέχρι σήμερα δεν έχουν ειπωθεί.

Τέλος, κάθε εβδομάδα, πρόσωπα της δημόσιας ζωής που δεν περιμένει κανείς να δει, παραχωρούν συνεντεύξεις που θα συζητηθούν. Στην πρεμιέρα της εκπομπής καλεσμένος είναι ο Νίκος Καρβέλας και έρχεται για να κάνει …Άνω Κάτω την Κοινωνία. Ο ανατρεπτικός συνθέτης και συγγραφέας ζωντανά στο στούντιο μιλάει για όλους και για όλα.

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Η «Άνω Κάτω… Κοινωνία» δεν έρχεται απλώς για να παρουσιάσει την επικαιρότητα. Έρχεται για να την αναλύσει, να την αμφισβητήσει και να ανοίξει τη συζήτηση.

«Άνω Κάτω… Κοινωνία»

Η κοινωνία στο επίκεντρο. Οι μεγάλες υποθέσεις στο προσκήνιο, χωρίς φίλτρα. Συνεντεύξεις που θα συζητηθούν.

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Πρεμιέρα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στις 23:30 και

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κάθε Πέμπτη στις 23:30 στο OPEN.