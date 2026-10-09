H Άμπερ Βαλέτα και η Έλενα Κρίστενσεν ήταν από τα πιο αναγνωρισμένα top models στον πλανήτη πριν από τρεις δεκαετίες.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το μοντέλο Κρίστι Τέρλιγκτον συμμετείχε στην επίδειξη του οίκου Sabyasachi, δηλώνοντας πως αποδέχεται τη διαδικασία της φυσικής γήρανσης χωρίς στρατηγικές παρέμβασης.

Η Εύα Χερτζίκοβα περπάτησε στην πασαρέλα του οίκου Chloe, υπογραμμίζοντας ότι τα μοντέλα της γενιάς της διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και αυτοπεποίθηση.

Η Άμπερ Βαλέτα εμφανίστηκε στην επίδειξη της Stella McCartney, τονίζοντας πως η ουσία της ύπαρξης υπερβαίνει τις αναπόφευκτες αλλαγές του σώματος.

Η Έλενα Κρίστενσεν συμμετείχε στο σόου του Richard Quinn και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τις ερωτήσεις σχετικά με τα σημάδια του χρόνου.

Η Μάρτα Ριέλο ξεκίνησε την καριέρα της στο μόντελινγκ μετά τα πενήντα, επιτυγχάνοντας το όνειρό της στην ηλικία των εξήντα ετών.

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Κρίστι Τέρλιγκτον: Στα 57 της χρόνια, ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα top models όλων των εποχών καταχειροκροτήθηκε στην επίδειξη του οίκου Sabyasachi στην εβδομάδα μόδας της Νέας Υόρκης. «Η σοφία έρχεται με την εμπειρία, και δεν μπορώ να φανταστώ να μη θέλω περισσότερη εμπειρία και περισσότερη σοφία. Δεν έχω πραγματικά μια στρατηγική κατά της γήρανσης. Το αποδέχομαι. Είναι αυτό που είναι. Αυτό που με νοιάζει είναι πώς αισθάνομαι» έχει δηλώσει πρόσφατα σε συνέντευξή της.

Εύα Χερτζίκοβα: H 53χρονη Τσέχα καλλονή περπάτησε στην τελευταία επίδειξη του οίκου Chloe στο Παρίσι, υιοθετώντας την τάση του no make up look. «Από πολύ νέα η δουλειά μου ήταν να ερμηνεύω διαφορετικούς ρόλους μπροστά σε μια κάμερα ή σε μια πασαρέλα» δήλωσε το top model των 90’s στην εφημερίδα El Pais. «Τώρα, επιτέλους, ξέρω πραγματικά ποια είμαι και τι θέλω στη ζωή μου».

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«Οι πελάτισσες που αγοράζουν αυτά τα ρούχα είναι μιας συγκεκριμένης ηλικίας και ταυτίζονται με ανθρώπους της ηλικίας τους. Εμείς, τα μοντέλα εκείνης της γενιάς, έχουμε εμπειρία· έχουμε ζήσει και έχουμε μια ιστορία» συμπλήρωσε με περίσσεια αυτοπεποίθηση».

Άμπερ Βαλέτα: Στα 52 της χρόνια, παραμένει ένα από τα πιο ενεργά μοντέλα στον χώρο. Η τελευταία της εμφάνιση στην επίδειξη Stella McCartney στο Παρίσι δεν πέρασε φυσικά απαρατήρητη: «Στο μυαλό και στην καρδιά συναντιόμαστε. Δεν είναι το σώμα — το σώμα θα αλλάξει» παραδέχεται με την ωριμότητα που τη χαρακτηρίζει στην ηλικία που πλέον βρίσκεται.

Έλενα Κρίστενσεν: Λίγο πριν συμπληρώσει τα 58 της χρόνια, το περιζήτητο top model από τη Δανία περπάτησε στην πασαρέλα του σχεδιαστή Richard Quinn στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου. Η ίδια δηλώνει ότι οι ερωτήσεις σχετικά με τα σημάδια που αφήνει το πέρασμα του χρόνου την κάνουν να δυσανασχετεί: «Είναι τόσο βαρετό, ας ρωτήσουμε τους άνδρες γι’ αυτό. Εσείς τι κάνετε για τη γήρανση;» είναι η αποστομωτική απάντησή της.

H ξεχωριστή περίπτωση της Μάρτα Ριέλο: Top model στα 60 της χρόνια

Γεννημένη το 1963, η Ιταλίδα Μάρτα Ριέλο κέρδισε τις εντυπώσεις στο πρόσφατο φαντασμαγορικό fashion show της Vogue στο Μιλάνο. Μπορεί το όνομά της να μην είναι γνωστό στο ευρύ κοινό, χαίρει όμως μεγάλης αναγνώρισης στους διεθνείς οίκους μόδας που ακολουθούν την τάση της συμπερίληψης.

«Το μόντελινγκ ήταν πάντα το όνειρο της ζωής μου, αλλά λόγω διαφόρων περιστάσεων, ήμουν απασχολημένη με άλλα πράγματα» λέει το 63χρονο top model στη Vogue. «Το γεγονός ότι κατάφερα να γίνω μοντέλο γύρω στα 50, με όλη την αυτοπεποίθηση που αυτό συνεπάγεται, ήταν ένα εξαιρετικό επίτευγμα, πιθανώς ακόμη πιο σημαντικό και ουσιαστικό σε αυτή τη φάση της ζωής μου.

Συχνά θεωρείται ότι τα όνειρα έχουν ημερομηνία λήξης και ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία, μετά την οποία πρέπει να συμβιβαστείς με όσα έχεις πετύχει. «Αλλά δεν είναι έτσι. Όταν είσαι νεαρή, όλα φαίνονται πιο εύκολα, όμως το να μπορέσω να γίνω μοντέλο στα 60 ήταν για μένα ακόμα μεγαλύτερη ικανοποίηση από ό,τι θα ήταν αν το είχα κάνει στα 20».