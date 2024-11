Αυτή είναι η ηλικία που πρέπει να σταματήσουμε να πίνουμε μπύρα σύμφωνα με ειδικό

Πότε θα πρέπει να σταματήσουμε την κατανάλωση μπύρας

Στο βιβλίο του The Complete Guide to Memory: The Science Of Strengthening Your Mind, ο νευρολόγος Richard Restak προειδοποιεί ότι με την πάροδο του χρόνου, η υπερβολική κατανάλωση μπύρας μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα μνήμης, διανοητική έκπτωση ή ακόμα και άνοια.