Αννίνη Τσιούτη και Μπρις Κατρίν: Σύγχρονοι καλλιτέχνες μιλούν για τη μουσική του σήμερα

-Από πού αντλείς έμπνευση για να γράψεις ένα κομμάτι;

Ο Rachmaninov συνήθιζε να απαντά κυνικά σε αυτή την ερώτηση «από την επιταγή του εκδότη μου». Στις μέρες μας δεν θα ήταν τόσο κυνικοί πολλοί συνθέτες, και επίσης δε δεχόμαστε οι περισσότεροι από εμάς επιταγές ούτως ή άλλως.

Αφού είμαι αρκετά τυχερός να δουλεύω κυρίως με και για φίλους, έχω μια πιο «χίπικη» απάντηση: Εμπνέομαι από τη φιλία. Η καλοσύνη των καλών φίλων καθιστά υλοποιήσιμα πολύ απαιτητικά στυλ γραψίματος, τα οποία αντιμετωπίζονται από τα mainstream σύνολα με μεγαλύτερη απροθυμία, προφανώς για πρακτικούς λόγους όπως μειωμένο budget και επομένως περιορισμένος χρόνος για πρόβες.



-Για ποιο πράγμα σχετικά με τη σύγχρονη μουσική θα ήθελες να είναι ενημερωμένος ο κόσμος σήμερα;

Ελεύθερο αυτοσχεδιασμό.

-Θα άλλαζες κάτι στη μουσική σου καριέρα;

Όχι.

-Ποιος είναι ο νέος σου στόχος ως συνθέτης;

Για την ακρίβεια δεν συνθέτω πια. Με απασχολούν περισσότερο η ποίηση και οι εικαστικές τέχνες αυτή την περίοδο. Κουράστηκα λίγο με όλα αυτά τα αλλόκοτα παιχνίδια δύναμης στον μικροσκοπικό κόσμο της σύγχρονης μουσικής. Αυτές οι άλλες δραστηριότητες μου δίνουν μεγάλη χαρά και έχω στήσει ένα δίκτυο φίλων, καλλιτεχνών και θαυμαστών (κάποιοι από τους οποίους ανήκουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες) για τους οποίους η ηθική, η αδελφοσύνη και το δέσιμο δεν είναι αφηρημένες έννοιες τις οποίες τις κοιτάμε με μια αόριστη περιφρόνηση, αλλά πραγματικές, καθημερινές πρακτικές.

Μη με παρεξηγείτε, χαίρομαι πάντα και βασικά με τιμά όταν αφοσιωμένοι εκτελεστές παίζουν τη μουσική μου. Αλλά έχω γράψει γύρω σα 80 κομμάτια, και θέλω ένα μικρό διάλειμμα με σκοπό να μη πέσω στην κλασική παγίδα της αυτό-λογοκλοπής. Συνοπτικά, ο στόχος μου τώρα είναι να μπορέσω να κρατήσω τη σύνθεση σαν δεύτερη δραστηριότητα (έχω δύο δουλειές σε εξέλιξη ενώ το γράφω αυτό) και να εστιάσω στα πράγματα που ανέφερα παραπάνω και σε πολύ, αλλά πολύ ελεύθερο αυτοσχεδιασμό.

Info

Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου

Αννίνη Τσιούτη: Πιάνο με ουρά, Όρθιο πιάνο, Toy Piano

Χριστίνα Αθηνοδώρου, “RE:MAINS” για multi-pianist (2013-15)*

Einojuhani Rautavaara, “Music for Upright Piano” (1976)*

John Cage, “Suite for toy piano” (1948)

Brice Catherin, “Numéro 2” εκδοχή για πιάνο και ηλεκτρονικά (2016)**

Frederic Rzewski, “Piano Piece no. 4” (1977)

Hλεκτρονικά: Brice Catherin

Έναρξη: 20:30

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λ. Συγγρού 136

Αίθουσα Τελετών (Ισόγειο παλαιού κτιρίου - Kόκκινο κτίριο)

Η είσοδος στον χώρο του Παντείου γίνεται από την οδό Φραγκούδη (είσοδος και για ΑΜΕΑ)

Είσοδος: Ελεύθερη είσοδος με δελτία προτεραιότητας μία ώρα πριν από κάθε συναυλία. Παραλαβή των δελτίων στην είσοδο της Αίθουσας Τελετών του Πανεπιστημίου. Η διανομή των δελτίων θα ξεκινά από τις 20:00 και μέχρι την έναρξη της κάθε συναυλίας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 900 5 800, 210 920 1671.