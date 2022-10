«Cabinet of Curiosities»: Τέσσερις νύχτες με ιστορίες τρόμου από τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο

Αλλόκοτοι εφιάλτες ζωντανεύουν μέσα από οκτώ ιστορίες τρόμου στη σειρά - ανθολογία «Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities» (στην Ελλάδα με τίτλο «Το Ερμάριο με τα Αλλόκοτα Αντικείμενα του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο »), που έρχεται στο Netflix από την Τρίτη 25 μέχρι και την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου, καθημερινά με διπλό επεισόδιο.

Μεταξύ άλλων πρωταγωνιστούν οι Τιμ Μπλέικ Νέλσον, Σεμπάστιαν Ροσέ, Ελπίντια Καρίγιο, Ρούπερτ Γκριντ (Χάρι Πότερ), Άντριου Λίνκολν (The Walking Dead), Πίτερ Γουέλερ (Robocop), αλλά και η Νία Βαρντάλος .

Όσο για τους τίτλους των μακάβριων, μαγικών, υπερφυσικών, ανατριχιαστικών ιστοριών που θα αποκαλύψει το Κουτί της Πανδώρας του δεξιοτέχνη και λάτρη του φανταστικού ντελ Τόρο είναι, «Dreams in the Witch House», «Graveyard Rats», «Lot 36», «Pickman’s Model», The Autopsy», «The Murmuring», «The Outside», «The Viewing».