Η Disney αναβάλλει την κυκλοφορία 6 ταινιών και του «Indiana Jones 5»: Πως προέκυψε το ντόμινο

Robino Salvatore via Getty Images Χάρισον Φορντ, Αντόνιο Μπαντέρας (πλάτη) και Φίμπι - Γουόλερ Μπριτζ στα γυρίσματα της ταινίας «Indiana Jones 5», στον κόλπο Καστελαμάρε της Σικελίας, 18 Οκτωβρίου 2021. (Photo by Robino Salvatore/GC Images)

H Disney ανακοίνωσε ότι θα καθυστερήσει την κυκλοφορία των σίκουελ της Marvel «Black Panther», «Thor» και «Doctor Strange» για κάποιους μήνες, ενώ μετέθεσε την κυκλοφορία του «Indiana Jones 5» για έναν ολόκληρο χρόνο, το 2023.

Η προβολή του «Doctor Strange and the Multiverse of Madness» μεταφέρθηκε για την 6η Μαΐου του 2022, από 25η Μαρτίου, ενώ το «Thor: Love and Thunder», που είχε προγραμματιστεί για την 6η Μαΐου, μετατέθηκε την 8η Ιουλίου του 2022.

Επιπλέον, το «Black Panther: Wakanda Forever» θα κυκλοφορήσει στις 11 Νοεμβρίου του 2022 αντί του Ιουλίου, το «The Marvels» προγραμματίστηκε για τον Φεβρουάριο του 2023 και το «Ant Man and the Wasp: Quantumania» για τον Ιούλιο του 2023.

Η πέμπτη ταινία του «Indiana Jones», με πρωταγωνιστή τον Χάρισον Φορντ, αναβλήθηκε για τις 30 Ιουνίου του 2023, ενώ αρχικά η έξοδος της είχε προγραμματιστεί για τις 29 Ιουλίου 2022. Ο 79χρονος Φορντ τραυματίστηκε στον ώμο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων τον Ιούλιο και πρόσφατα επέστρεψε στο σετ.

Τα στούντιο του Χόλιγουντ έχουν αναδιοραγνώσει το πρόγραμμα κυκλοφορίας των ταινιών τους πολλές φορές κατά τη διάρκεια της πανδημίας και όπως είναι γνωστό, οι κινηματογράφοι βασίζονται στα μπλοκμπάστερ για την επιστροφή του κοινού στις αίθουσες μετά το παρατεταμένο κλείσιμό τους.

Ωστόσο, το νέο ανακάτεμα στην τράπουλα προέκυψε μετά την επιτυχία που κατέγραψε στο box office «Ο Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών» -επιτυχία που προετοιμάζει το έδαφος και για την κυκλοφορία του «Eternals» που κάνει πρεμιέρα στις 5 Νοεμβρίου- και αφορά, σύμφωνα με πηγές της Disney που επικαλείται το Variety, όχι την επιστροφή του κοινού, αλλά την παραγωγή.

Για παράδειγμα, το νέο «Black Panther», η επόμενη μεγάλη άφιξη, συνεχίζει ακόμη γυρίσματα στην Ατλάντα. Δεδομένου ότι η Marvel έχει εξελιχθεί σε ένα διασυνδεδεμένο και σχολαστικά σχεδιασμένο «σύμπαν» - το οποίο εκτείνεται σε δεκάδες ταινίες και νέες τηλεοπτικές σειρές -οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παραγωγή προκαλεί ένα φαινόμενο ντόμινο στο υπόλοιπο franchise.

Με πληροφορίες από Variety