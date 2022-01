Η Ελλάδα τιμώμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Καΐρου: Το μεγάλο αφιέρωμα στον Καβάφη

Xinhua News Agency via Getty Images (Photo by Ahmed Gomaa/Xinhua via Getty Images)

Η Ελλάδα είναι η τιμώμενη χώρα της 53ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Καΐρου, που θα πραγματοποιηθεί από τις 26 Ιανουαρίου μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου και η οποία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά γεγονότα στον αραβικό κόσμο και τη Μέση Ανατολή. Για τη επιλογή της Ελλάδας ως τιμώμενης χώρας, έδωσαν συνέντευξη Τύπου στο Κάιρο η υπουργός Πολιτισμού της Αιγύπτου, Ινάς Άμπντελ Ντάγιεμ από κοινού με τον πρέσβη της Ελλάδας στην Αίγυπτο, Νίκο Γαριλίδη. Παρουσία εκπροσώπων του Τύπου, ο πρέσβης της Ελλάδας στο Κάιρο ευχαρίστησε την Αίγυπτο για την τιμητική θέση που επιφύλαξε στην Ελλάδα, υπενθύμισε τη μακρά πολιτισμική πορεία των δύο λαών και ανέπτυξε τις θεματικές δράσεις της ελληνικής συμμετοχής. Τη διοργάνωση εκ μέρους της ελληνικής πλευράς έχει αναλάβει, όπως κάθε χρόνο, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού σε συνεργασία με το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Κάιρο. Η έκθεση που συγκεντρώνει 1-2 εκατομμύρια επισκέπτες περίπου κάθε χρόνο και η οποία θα διεξαχθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Αιγύπτου αφορά στη μεγαλύτερη και παλαιότερη έκθεση βιβλίου του αραβικού κόσμου, που διοργανώνει o Γενικός Οργανισμός Βιβλίου Αιγύπτου και στην οποία φέτος συμμετέχουν πάνω από 1.200 εκδότες που προέρχονται από 25 συνολικά χώρες. Σύμφωνα με τους οργανωτές, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη από ποτέ ελληνική συμμετοχή στο μεγάλο αυτό πολιτιστικό γεγονός της Αιγύπτου, επιβεβαιώνοντας έτι περαιτέρω τις άριστες διμερείς και πολυεπίπεδες σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου. Επίσης, οι ελληνικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο χώρο της έκθεσης, που επισκέπτονται πάρα πολλοί νέοι Αιγύπτιοι, είναι μία σημαντική ευκαιρία, ώστε το αραβόφωνο κοινό να γνωρίσει καλύτερα τόσο την κλασσική όσο και τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνική παραγωγή.

Xinhua News Agency via Getty Images (Photo by Ahmed Gomaa/Xinhua via Getty Images)