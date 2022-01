Η ιστορία πίσω από την φωτογραφία αυτού του μοναχικού επιζήσαντα

U.S. Coast Guard via VIA REUTERS Ο άνδρας που λέει ότι είναι ένας από τους 40 ανθρώπους που ξεκίνησαν από το Μπίμινι στις Μπαχάμες την περασμένη Κυριακή, πριν πέσουν με το μικρό σκάφος που τους μετέφερε σε κακοκαιρία, διακρίνεται να κάθεται μόνος πάνω στο αναποδογυρισμένο πλοιάριο, στα ανοιχτά της Φλόριντα. Η φωτογραφία διανεμήθηκε από την Αμερικανική Ακτοφυλακή στις 25 Ιανουαρίου 2022. Courtesy of U.S. Coast Guard/Handout via REUTERS