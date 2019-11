Η Lady Gaga γίνεται η «μαύρη χήρα» του Μαουρίτσιο Γκούτσι

Kevin Mazur via Getty Images

Μετά τον ρόλο της στο « A Star is Born », που της χάρισε την υποψηφιότητα για Όσκαρ Α Γυναικείου Ρόλου, η Lady Gaga ετοιμάζεται για τη νέα της ταινία.

ASSOCIATED PRESS Η Πατρίτσια Ρετζιάνι κατά τη διάρκεια της δίκης, 3 Νοεμβρίου 1998.

ASSOCIATED PRESS Ο Μαουρίτσιο Γκούτσι δολοφονήθηκε στις 27 Μαρτίου 1995.

Το σενάριο της ταινίας θα βασιστεί στο βιβλίο «The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed» (Ο Οίκος των Gucci: Μία συγκλονιστική ιστορία δολοφονίας, τρέλας, γκλάμουρ και απληστίας», ενώ στην ταινία θα συνεργαστεί και η σύζυγος του Ρίντλεϊ Σκοτ, Τζιανίνα, γνωστή από τον ρόλο της ως γυναίκας του Ράσελ Κρόου στην ταινία «Ο Μονομάχος».

Με πληροφορίες από Guardian