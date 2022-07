Η θρυλική Τζόνι Μίτσελ στην πρώτη μεγάλη συναυλία της μετά από 20 χρόνια

Boston Globe via Getty Images

Ο θρύλος της μουσικής ανέβηκε στην σκηνή μαζί με την Μπράντι Κάρλαϊλ και ερμήνευσε ένα σετ 13 τραγουδιών, ανάμεσα τους και τις δύο πολύ μεγάλες της επιτυχίες, «Big Yellow Taxi» και «A Case of You», προκαλώντας ρίγη συγκίνησης στο κοινό που την αποθέωσε.

Εκείνο όμως που ενθουσίασε όσους βρέθηκαν στο Fort Adams State Park ήταν η στιγμή που ζήτησε μια ηλεκτρική κιθάρα για να παίξει το τραγούδι «Just Like This Train», από το εκπληκτικό άλμπουμ του 1974, «Court and Spark».