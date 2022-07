Saristra: Το αγαπημένο φεστιβάλ της Κεφαλονιάς γιορτάζει τα δέκατα γενέθλιά του

Το Saristra έχει καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια να φιλοξενήσει στις σκηνές του τα σημαντικότερα ονόματα της ελληνικής εναλλακτικής σκηνής αλλά και μερικά σπουδαία διεθνή ονόματα- οι μνήμες είναι ακόμη νωπές από τις εμφανίσεις του τελευταίου gentleman της americana Josh T. Pearson, των ψυχεδελικών Ιαπώνων Minami Deutsch, της μεγάλης μορφής της underground σκηνής της Αμερικής Ian Svenonius, των Τούρκων new wave-άδων She Past Away και του «θρυλικoύ» frontman των Tuxedomoon Blaine L. Reininger.

Όλα όσα θα δούμε

Η Wiktoria με το «Traces: Relief (II)» καλεί τους επισκέπτες να αφήσουν ένα ίχνος με σκοπό την ανανέωση της ανθρώπινης σύνδεσης με τη φύση, ο Βαγγέλης Σαββάς με το «A Memory of a Memory» μέσα από μια ψηφιακή αποτύπωση μετατρέπει μια παιδική ανάμνηση σε νησί, ο Guram Chachanidze με τη φωτογραφική εγκατάσταση «Threshold» προσεγγίζει την ιστορική και πολιτιστική μνήμη, τη μετανάστευση και την έρευνα των αισθήσεων, ο Δημήτρης Σιδερίδης με το mixed media έργο «Thakirat makan (memory of a place)» αποτυπώνει εγκαταλελειμμένα χωριά του Qatar σε παραλληλισμό με τα Παλιά Βλαχάτα, η Khin Thethtar Latt φέρνει την «Απώλεια Ταυτότητας» από την Μιανμάρ, μια φωτογραφική σειρά για το βίαιο πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου του 2021 στην ασιατική χώρα, η Χαρά Σπαθή μαζί με τους Noisee n Grain, θα αφηγηθούν ξανά με «Τα Παιδιά της Μέδουσας» τον μύθο της Μέδουσας αλλιώς, μέσα από ένα video mapping installation, η Πηνελόπη Τριανταφύλλου με το «History is a very sudden thing» εμπνέεται από τον Philip Roth και με βασικό υλικό το ύφασμα προσπαθεί να ενώσει το ορατό με το αόρατο, ο Δημήτρης Γεωργακόπουλος με την ομάδα Potential Project μελετούν την εποχή πριν την εγκατάλειψη του χωριού το 1953 για να φτιάξουν το site specific έργο «SYMBIOSIS», ο Παναγής Σταθάτος (ο καλλιτέχνης που επιλέχθηκε από το φετινό open call για καλλιτέχνες-κατοίκους Κεφαλονιάς και Ιθάκης) αναρωτιέται τι κοινό μπορεί να έχει η άμμος στον Άρη με την άμμο μιας παραλίας στην Κεφαλονιά με τη φωτογραφική σειρά «Rock-Sand Planet Universe Kefalonia», η χορογράφος Κέλλη Καραχάλια θα παρουσιάσει το χοροντοκουμέντο «Αθηνά_16_ live #θεάτηςσοφίας» που αφηγείται την ιστορία μιας έφηβης χορεύτριας εν μέσω καραντίνας και η Kangela Tromokratisch θα τραγουδήσει και θα κάνει stand up comedy με διαθέσεις ψυχεδελικής νοικοκυράς και πανκ θεάς της μόδας.