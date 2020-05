9 Μαΐου 1919 - 19 Μαΐου 2021. Πέρασαν 101 χρόνια από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ακολούθησαν οι γενοκτονίες των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, των Αρμενίων. Μέχρι σήμερα η Τουρκία δεν έχει λογοδοτήσει για τις γενοκτονίες της.

Τι και εάν έχει περάσει ένας αιώνας. Η μη αποδοχή των εγκλημάτων αυτών την καθιστά ένοχη σαν αυτά να έχουν γίνει σήμερα και εμάς υπεύθυνους να διατηρούμε την μνήμη ζωντανή.

«Μια κοινωνία που αποδέχεται τις θηριωδίες του παρελθόντος, με μεγάλη άνεση μπορεί να αποδεχθεί και τις όποιες θηριωδίες διαπράττονται σήμερα. Οι θηριωδίες που διεπράχθησαν εναντίον των μη μουσουλμάνων στην Τουρκία μένουν ατιμώρητες εδώ και 100 χρόνια. Όμως, τα έθνη τα οποία προσπαθούν να ξεχάσουν, αναπόφευκτα ζουν με τα φαντάσματά τους. Η ατιμωρησία αυτών των εγκλημάτων, η βία που δεν καταδικάστηκε, διαπέρασε την κοινωνία και κατέστη η κυρίαρχη πολιτική κουλτούρα στην Τουρκία σήμερα» είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στη HuffPost πριν από λίγο καιρό ο Τούρκος καθηγητής Πολιτικών Επιστημών, πρώην διευθυντής του ΟΗΕ στη Σλοβενία, δημοσιογράφος και συγγραφέας Cengiz Aktar (Τζενγκίζ Ακτάρ).

Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου επαναφέρουμε τις συνεντεύξεις δύο Ισραηλινών και δύο Τούρκων που διεξήχθησαν τον Δεκέμβριο του 2019 στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου για το Έγκλημα της Γενοκτονίας που διοργάνωσε η Παμποντιακή Ομοσπονδία.

Οι Ισραηλινοί καθηγητές Benny Morris και Dror Ze’evi (Μπένι Μόρρις και Ντρορ Ζεέβι) είναι οι συγγραφείς του βιβλίου «The thirty year genocide - Turkey’s destruction of its christian minorities 1894-1924» («Τριάντα χρόνια γενοκτονία - Η τουρκική καταστροφή των χριστιανικών μειονοτήτων 1894-1924»). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Financial Times το χαρακτήρισαν ως ένα από τα καλύτερα βιβλία του 2019.

Σε αυτό μεταξύ πολλών άλλων υποστηρίζουν ότι η γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών διεξήχθη σε μια περίοδο 30 ετών (1894 έως 1924) από διαφορετικές κυβερνήσεις με απώτερο σκοπό την ολοκληρωτική εξάλειψη των χριστιανικών μειονοτήτων.

Σύμφωνα με τους ίδιους, οι χριστιανοί στο τέλος του 19ου αιώνα αποτελούσαν το 20% του πληθυσμού και μέχρι το 1924 ο πληθυσμός των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων, είχε συρρικνωθεί στο 2%. Όπως υποστηρίζουν δεν επρόκειτο για μια σειρά ατυχών συμβάντων, αλλά επρόκειτο για μια μοναδική συνεχόμενη και στοχευμένη προσπάθεια εξάλειψης των χριστιανικών πληθυσμών από την Ανατολία.

Συγκλονιστική είναι η αφήγηση του Tamer Cillingir (Ταμέρ Τσιλινγκίρ), Τούρκου συγγραφέα και ακτιβιστή ο οποίος πλέον ζει στην Ελβετία. Ο κ. Τσιλινγκίρ μας περιγράφει πως εκτουρκίστηκαν μετά τις σφαγές, τον εκτοπισμό και τις ανταλλαγές πληθυσμών, οι εναπομείναντες Έλληνες του Πόντου.

