Mέρκελ: Η πρόταση Ερντογάν υπονομεύει τον ελληνοτουρκικό διάλογο

NurPhoto via Getty Images Η καγκελάριος, Άγκελα Μέρκελ πραγματοποίησε το μεσημέρι την τελευταία καθιερωμένη θερινή συνέντευξη τύπου εφ΄ όλης της ύλης (Photo by Emmanuele Contini/NurPhoto via Getty Images)

Fabrizio Bensch via Reuters German Chancellor Angela Merkel and Turkish President Tayyip Erdogan arrive for a news conference at the chancellery in Berlin, Germany, September 28, 2018. REUTERS/Fabrizio Bensch