Μπαράκ Ομπάμα: Αυτά είναι τα αγαπημένα τραγούδια του για το 2021

Fabrizio Bensch via Reuters

Fabrizio Bensch via Reuters REUTERS/Fabrizio Bensch

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα μοιράστηκε μερικές από τις αγαπημένες του κυκλοφορίες της περασμένης χρονιάς σε ταινίες, μουσική και βιβλία.

Στη λίστα του 2021 με τα αγαπημένα του τραγούδια του ο Μπαράκ Ομπάμα συμπεριέλαβε τις επιτυχίες «Rumors» των Lizzo και Cardi B και «Montero (Call Me by Your Name)» του Lil Nas X.

Τα 27 τραγούδια που ξεχώρισε το 2021 ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και είναι διαθέσιμα ως συλλογή στο Spotify είναι:

Mitski «The Only Heartbreaker»

The War on Drugs «I Don’t Live Here Anymore” [ft. Lucius]

Mdou Moctar «Tala Tannam»

Adia Victoria «Magnolia Blues»

Durand Jones & The Indications / Aaron Frazer: «Witchoo»

Esperanza Spalding «Formwela 10»

Brandi Carlile «Broken Horses»

Genesis Owusu «Gold Chains»

Little Simz «Woman» [ft. Cleo Sol]

Farruko: «Pepas»

Spice «Go Down Deh» [ft. Shaggy and Sean Paul]

Jon Batiste «Freedom»

Wye Oak «Its Way With Me»

Nas «Nobody» [ft. Ms. Lauryn Hill]

Allison Russell «Nightflyer»

Lil Nas X «Montero (Call Me by Your Name)»

Yotuel / Gente de Zona / Descemer Bueno «Patria y Vida» [ft. Maykel Osorbo and El Funky]

Tammy Lakkis «Notice»

Teddy Afro «Armash»

Courtney Barnett «Write a List of Things to Look Forward To»

Aventura / Bad Bunny: «Volví»

Isaiah Rashad: «Headshots (4r da Locals)»

Yebba «Boomerang»

Mo3 / Morray «In My Blood»

Yendry: «Ya»

Lizzo / Cardi B: «Rumors»

Parquet Courts: «Walking at Downtown Pace».