Ολοκλήρωσε με τυμπανοκρουσίες το πρώτο του ταξίδι στο διάστημα ο Τζεφ Μπέζος

Anadolu Agency via Getty Images O Τζεφ Μπέζος μαζί με τον αδερφό του Μαρκ, τον 18χρόνο Ολιβερ Ντέιμεν και τον 82χρονο Ουόλι Φανκ εξέρχονται από την κάψουλα Blue Originâs ύστερα από την προσγείωση τους στην έρημο του Τέξας (Photo by Blue Origin/Anadolu Agency via Getty Images)

Με επιτυχία στέφθηκε η πολυδιαφημισμένη πρώτη πτήση του πλουσιότερου ανθρώπου στο διάστημα. Ο Τζεφ Μπέζος μαζί με άλλα τρία μέλη του πληρώματος “πέταξε” στο διάστημα με την κάψουλα «New Shepard» της εταιρίας του Blue Origin και “επέστρεψε” στη Γη στις 16:23 (ώρα Ελλάδας), περίπου 10 λεπτά μετά την εκτόξευσή του. Πρόκειται για μια ιστορική υποτροχιακή πτήση, που συμβάλλει με τη σειρά της στην έναρξη μιας νέας εποχής για τον ιδιωτικό, εμπορικό διαστημικό τουρισμό. Πάντως ο Μπέζος ήταην ο δεύτερος δισεκατομμυριούχος μετά τον Ρίτσαρντ Μπράνσον που πήγε στο διάστημα.

Η κάψουλα που μετέφερε τον 57χρόνο μεγιστάνα και άλλους τρεις συνταξιδιώτες του προσγειώθηκε στην έρημο του Τέξας, έπειτα από μια πτήση διάρκειας σχεδόν 10 λεπτών, όπου ξεπέρασε το ύψος των 100 χιλιομέτρων, πέραν της γραμμής Κάρμαν, του διεθνώς αναγνωρισμένου ορίου μεταξύ της γήινης ατμόσφαιρας και του διαστήματος.

Το διαστημόπλοιο New Shepard απογειώθηκε από τη διαστημική βάση της εταιρείας στην έρημο του Τέξας στις 08.11 τοπική ώρα (16.11 ώρα Ελλάδας) με καθυστέρηση λίγων λεπτών από το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Ο Μπέζος κατά την έξοδό του από το σκάφος φόραγε καουμπόικο καπέλο και μπλε διαστημική στολή μοιράζοντας high five στους υπαλλήλους του.