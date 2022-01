Οταν ο Μπράιαν Κοξ απέρριψε τον ρόλο του βασιλιά Μπαράθιον στο «Game of Thrones»

Andrew Kelly via Reuters

Ο Μπράιαν Κοξ, που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία με τον ρόλο του στη σειρά του HBO «Succession», για τον οποίο απέσπασε υποψηφιότητα στα Βραβεία SAG, αποκάλυψε ότι του είχε προταθεί να πρωταγωνιστήσει στο «Game of Thrones».

Ο 75χρονος ηθοποιός είχε την ευκαιρία να υποδυθεί τον βασιλιά Ρόμπερτ Μπαράθιον στη σειρά που εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά όπως γράφει, αποφάσισε να αρνηθεί.

Σε απόσπασμα της αυτοβιογραφίας του με τίτλο «Putting the Rabbit in the Hat» που δημοσιεύτηκε στο GQ, ο βραβευμένος με Emmy, Σκωτσέζος ηθοποιός με τη μακρά πορεία, πέρα από το σινεμά και την τηλεόραση, στη Royal Shakespeare Company, όπως και στο Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας, εξηγεί τον λόγο για τον οποίο απέρριψε τότε την πρόταση του HBO.

«Θα έπαιζα έναν βασιλιά, που τον έλεγαν Ρόμπερτ Μπαράθιον, ο οποίος πεθαίνει στην πρώτη σεζόν». Όπως γράφει, γνωρίζει ελάχιστα για το «Game of Thrones» και ούτε θέλησε να μάθει πόσο μεγάλος ήταν ο ρόλος από τη στιγμή που τον απέρριψε.

«Το Game of Thrones σημείωσε τεράστια επιτυχία και όλοι οι εμπλεκόμενοι κέρδισαν μια περιουσία, φυσικά. Αλλά όταν μου είχε γίνει η προσφορά, τα χρήματα δεν ήταν, ας το πούμε έτσι, τίποτα σπουδαίο. Επιπλέον, επειδή ο χαρακτήρας που μου είχαν προτείνει επρόκειτο να φύγει αρκετά νωρίς, δεν θα είχα κανένα από τα μακροπρόθεσμα οφέλη μιας επιτυχημένης σειράς που έρχονται σε βάθος χρόνου, όταν οι αμοιβές ανεβαίνουν σε κάθε σεζόν. Οπότε τον ρόλο πήρε ο Μαρκ Άντι».