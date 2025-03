Ποιος αντέχει πραγματικά να δει το «Adolescence»;

View this post on Instagram

«Σε καλεί σε δράση η ανδρόσφαιρα»

Ενδεικτική της επικρατούσας τάσης είναι και η τελευταία έκθεση της UN Women, της οργάνωσης του ΟΗΕ για την ισότητα των φύλων, που δημοσιεύθηκε στις 7 Μαρτίου, προτού κάνει πρεμιέρα το «Adolescence», με τίτλο «Online ‘manosphere’ is moving misogyny to the mainstream». Στην έκθεση, που επικαιροποιείται κάθε πέντε χρόνια, καταγράφεται ότι οι μέχρι πρότινος περιθωριακές αυτές θέσεις γίνονται πλέον επικρατούσα τάση. «Έχει αναπτυχθεί μια ‘ανδρόσφαιρα’, ένα διαδικτυακό οικοσύστημα όπου αναπτύσσονται ακραίες και ξεπερασμένες ιδέες, ιδίως σε σχέση με τη βία κατά των γυναικών, οι οποίες συνδέονται επίσης με μία πολύ περιορισμένη, στενή ιδέα περί ανδρισμού».