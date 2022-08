Πώς χειριζόμαστε το να μας πιάσουν στα πράσα να κάνουμε stalking στα social media

DrAfter123 via Getty Images

DrAfter123 via Getty Images

Αρχικά, ας ηρεμήσουμε, όλοι μας το έχουμε κάνει

«Υπάρχει ένα στοιχείο στην παρακολούθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόσο συμβατό με την ανθρώπινη φύση», δηλώνει ο Ντεβάν Ρόζεν, καθηγητής αναδυόμενων μέσων στο Ithaca College και εκδότης του «The Social Media Debate: Unpacking the Social, Psychological, and Cultural Effects of Social Media.