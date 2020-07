Σκάβοντας τα σπλάχνα της Γης για ένα καλύτερο μέλλον που θα το ζήσουν άλλοι

Per-Anders Pettersson via Getty Images Φωτογραφία αρχείου 2005 Κονγκό Εργαζόμενοι σε ορυχείο (Photo by Per-Anders Pettersson/Getty Images)

Στις φτωχότερες χώρες του κόσμου, οι οποίες ωστόσο έχουν πλούσιο ορυκτό πλούτο, είναι σύνηθες φαινόμενο η απώλεια ανθρώπινων ζωών από καταρρεύσεις ορυχείων. Πιο πρόσφατο παράδειγμα το τραγικό περιστατικό της 2ας Ιουλίου 2020 όπου τουλάχιστον 126 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί ακόμα παγιδεύτηκαν στη λάσπη μετά από κατολίσθηση σε ορυχείο νεφρίτη στο κρατίδιο του Kachin της βόρειας Μιανμάρ.

ZAW MOE HTET via Getty Images 3 Ιουλίου 2020 - Σε μαζικό τάφο τοποθετούνται τα φέρετρα αυτών που έχασαν τη ζωή τους στο ορυχείο της Μιανμάρ. Πέθαναν όπως έζησαν.(Photo by Zaw Moe Htet / AFP) (Photo by ZAW MOE HTET/AFP via Getty Images)

Πολλά ορυχεία ανά τον κόσμο δουλεύουν σε ημί-παράνομο καθεστώς λειτουργίας, χωρίς να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας. Η ζήτηση όμως αυτών των πολύτιμων μετάλλων είναι μεγάλη και το κέρδος για ορισμένους μεγάλο. Η μεγάλη άνοδος της τιμής του χρυσού από το 2000 (Εικ. 1) οδήγησε σε σημαντική αύξηση της εξόρυξης του με τη χρήση απλών μεθόδων σε βιοτεχνικό επίπεδο. Το ίδιο συμβαίνει με άλλα πολύτιμα ή σπάνια μέταλλα. Εκατομμύρια άτομα στην Αφρική, στη Νότια Αμερική, στην Ασία και αλλού «σκάβουν» καθημερινά ψάχνοντας για βαρύτιμα μέταλλα.

Πηγή: https://www.chards.co.uk/ gold-price/gold-price-history Εικ. 1: Η τιμή χρυσού σε στερλίνες ανά ουγκιά κατά την τελευταία εικοσαετία.

Τέτοια ανεπίσημη εκμετάλλευση, γνωστή ως Βιοτεχνική ή Μικρής Κλίμακας Εξόρυξη (ΒΜΚΕ) [Artisanalandsmall-scalemining], ξεκίνησε πριν από πολλές χιλιετίες ως πρωτόγονη μορφή όρυξης. Σήμερα, όμως, αυτή η μέθοδος προσφέρει εισοδήματα σε εκατομμύρια άτομα και σε πολλές περιοχές του κόσμου, οι οποίες στερούνται άλλων εναλλακτικών πηγών εσόδων. Το πλήθος των απασχολουμένων Ο παγκόσμιος ιστότοπος DELVE (https://delvedatabase.org/), που ασχολείται με τη ΒΜΚΕ, εκτιμά ότι σήμερα υπάρχουν 42,3 εκατομμύρια τέτοιων μεταλλωρύχων, ενώ το 1999 και 1993 ήταν μόλις 13 και 6 εκατομμύρια, αντίστοιχα. Για συμπλήρωση της εικόνας της απασχόλησης στη ΒΜΚΕ, παραθέτουμε και τα ακόλουθα στοιχεία: 150 εκατομμύρια άνθρωποι σε 80 χώρες του νότιου ημισφαίριου εξαρτώνται από τη ΒΜΚΕ.

Το 20% της παγκόσμιας παραγωγής χρυσού προέρχεται από τη ΒΜΚΕ.

Το 80% της παγκόσμιας προσφοράς ζαφειριού και το 20% της παγκόσμιας αγοράς διαμαντιών πηγάζει από αυτή τη μορφή εξόρυξης, καθώς επίσης το 26% και το 25% της παγκόσμιας παραγωγής τανταλίου και κασσιτέρου, αντίστοιχα.

Το 40-50% του εργατικού δυναμικού στην Αφρική είναι γυναίκες (Εικ. 2), και

το 70-80% των μεταλλωρύχων του κλάδου αυτού εργάζονται «ανεπίσημα», με άλλα λόγια παράνομα. Για τον παραπάνω λόγο, πολλοί παγκόσμιοι θεσμοί και κυβερνήσεις προσπαθούν να οδηγήσουν αυτό τη ταχέως αναπτυσσόμενη δραστηριότητα στην επίσημη οικονομία. Διαβάστε επίσης: Σπάνιες Γαίες ”βιταμίνες της βιομηχανίας” και οικονομικό υπερόπλο σε όποιον τις κατέχει. Τα κύρια χαρακτηριστικά της ΒΜΚΕ

MUJAHID SAFODIEN via Getty Images Φωτογραφία αρχείου - Νότιος Αφρικής Ιούνιος 2018. Η 77χρονη Clara Maitse ψάχνει για ορυκτά(Photo by MUJAHID SAFODIEN / AFP) (Photo credit should read MUJAHID SAFODIEN/AFP via Getty Images)

Οι βιοτέχνες της ΒΜΚΕ συχνά λειτουργούν ως «ελεύθεροι επαγγελματίες», οι οποίοι πληρώνουν τους ιδιοκτήτες της γης για να έχουν πρόσβαση σε μια τοποθεσία με αποθέματα ή εναλλακτικά δίνουν σε αυτούς ένα μερίδιο της παραγωγής τους. Ανάμεσα στα πολλά αρνητικά χαρακτηριστικά της ΒΜΚΕ είναι τα ανεξέλεγκτα τοξικά απόβλητα, οι κατάφορες καταχρήσεις των εργασιακών δικαιωμάτων, το οργανωμένο έγκλημα και η πορνεία. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι κασμάδες και φτυάρια. Κάποτε γίνεται χρήση εκσκαφέων και θραυστήρων. Ανάμεσα στις απλές μεθόδους ανήκουν η χρήση ”κοσκίνων” (panning), οι δονούμενες τράπεζες, κτλ.. Συχνά οι εργάτες χρησιμοποιούν τον υδράργυρο για να εξαγάγουν το χρυσό, τον οποίον και πωλούν στους εμπόρους. Είναι προφανές ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί δεν τηρούνται, με αποτέλεσμα την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους (Εικ. 3), αλλά και τη μόλυνση του περιβάλλοντος.

Anadolu Agency via Getty Images Εργάτης στην περιοχή Kakamega της Κένυας σε λάκκο λάσπης με υδράργυρο. (Photo by Recep Canik/Anadolu Agency/Getty Images)

Η περίπτωση του κοβαλτίου Ακόμα πιο θλιβερή γίνεται η εικόνα, όταν αναλογιστεί κανείς ότι στην πλειοψηφία των ορυχείων του Κογκό τα χέρια που σκάβουν για κοβάλτιο ανήκουν σε παιδιά, από τα οποία πολλά είναι μόλις τεσσάρων και πέντε χρόνων (Εικ. 4), όταν πρωταρχίζουν να δουλεύουν. Μάλιστα, το 2016 η Διεθνής Αμνηστία δημοσίευσε έκθεση (https://www.miningreview.com/top-stories/human-cost-cobalt-mining/) που περιγράφει λεπτομερώς τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία σχετίζονται με την εξόρυξη του κοβαλτίου. Η έκθεση τόνιζε την ελάχιστη εποπτεία πάνω στην αλυσίδα παραγωγής και εφοδιασμού του και κάλεσε πολλές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας (μεταξύ των οποίων ανήκουν οι Apple, Samsung, Sony και Microsoft) και ανεπτυγμένες χώρες να αναζητήσουν νόμιμο τρόπο απόκτησης του. Σε μεταγενέστερη έκθεση της, η Διεθνής Αμνηστία τονίζει ότι οι Apple και Samsung SDI έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν στην αλυσίδα εφοδιασμού τους με κοβάλτιο. Αναφέρεται, επίσης, ότι οι Dell, HP και LG Chem και οι κατασκευαστές αυτοκινήτων BMW και Tesla ανέλαβαν κάποια δράση, ενώ 20 άλλες εταιρείες, όπως η Microsoft, η Sony, Electronics και η Vodafone, καθώς και οι κατασκευαστές αυτοκινήτων General Motors, Volkswagen, Daimler και Renault, πήραν ελάχιστα μέτρα.

The Washington Post via Getty Images Παιδιά προσχολικής ηλικίας βγάζουν το ψωμί τους κάτω από τις πιο ανθυγιεινές συνθήκες. (Michael Robinson Chavez/The Washington Post via Getty Images)