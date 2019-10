Το «Abbey Road» των Μπιτλς ξανά στην κορυφή των βρετανικών charts μετά από 50 χρόνια

Frazer Harrison via Getty Images

Το ‘Abbey Road’, περιλαμβάνει τραγούδια όπως το ‘Something’, ‘Come Together’ & ‘Here Comes The Sun’.

Είναι το άλμπουμ των Beatles με τις περισσότερες πωλήσεις στον κόσμο αλλά και ένα από τα καλύτερα albums όλων των εποχών.

Το official video clipγια το ‘Here Comes The Sun’: