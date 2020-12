Kevin Mazur via Getty Images

Παραδοσιακά η σαιζόν των Χριστουγέννων είναι η σαιζόν που λάμπει το αστέρι της Μαράια Κάρεϊ, της τραγουδίστριας με το All I want for Chrismtas να βρίσκεται παραδοσιακά σε πολύ ψηλές θέσεις στην λίστα του Billboard Hot 100. Για την ακρίβεια, φέτος έχει σκαρφαλώσει ήδη στην θέση 14 από την θέση 29 κι έχει πολύ καλές πιθανότητες να ξαναφτάσει στην κορυφή για δεύτερο συνεχόμενο Δεκέμβριο. Η ίδια, ωστόσο, προσπαθεί να γίνει ακόμα περισσότερο δυναμικό μέρος της σαιζόν λανσάροντας την προσωπική της σειρά από κουλουράκια.